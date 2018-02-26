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刪國家主席任期限制 白宮：中國自己決定

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老屋耐震快篩 房仲：重點是屋主重建意願

發稿時間：2018/02/26 19:11

最新更新：2018/02/26 19:11

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（中央社記者韋樞台北26日電）行政院長賴清德今天宣布老舊建物耐震安檢的五大策略，並強制私有公眾使用建物辦理耐震評估和補強。房仲認同這項攸關公共安全的政策，但重點是所有權人願意花錢補強結構或重建。

行政院長賴清德今天宣布，內政部針對老舊建物耐震安檢提出五大策略，預計4年投入新台幣60億元。內政部長葉俊榮說，將針對民國88年以前取得建照執照的私有公眾使用的建築物，包括百貨公司、商場、量販店、旅館、社福機構等，樓地板面積達到1000平方公尺或300坪以上者，強制辦理耐震評估與重建補強。

葉俊榮說，將補助民國88年以前興建的高危險疑慮建築物進行快篩，快篩結果有疑慮者，將強制辦理耐震評估；預定9樓以上建築今年內將完成快篩，6層以上3年內完成，每件補助2000元。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，政府希望透過政策提升建築安全的用心值得肯定，不過以建物詳細耐震檢查往往達新台幣數萬元至數十萬元之譜；且針對高危險疑慮建物進行快篩，補助建築師審查建築圖，2000元的補貼能夠達到何種效果，值得觀察。

徐佳馨強調，對於民眾來說，最大問題並非檢查本身，而是檢查之後若有結構問題，所有權人是否願意花錢強化結構或是重建，才是其中最大關鍵。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政府針對921大地震以前興建的老建築，提出相關的檢查與補強的政策方向是對的。不過早先推動的「安家顧園」方案，卻發現即使補助老屋健檢，但民間主動申請狀況並不踴躍，顯見民眾還是有不同層面的擔憂。

曾敬德說，以實務來說，特別是在天災發生過後，民眾購屋時務必留意房屋的結構安全問題，包括是否為921地震以後蓋的房子，以前有無遭判定是危樓而被貼上紅標或黃標，也應留意建商品牌與評價，甚至有些新推案會訴求建物在抗震上採取特殊設計等。（編輯：黃國倫）1070226

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