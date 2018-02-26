造紙公會籲資源利用 環保衛生紙供貨無虞

（中央社記者韋樞台北26日電）國際紙漿和能源價格大漲，衛生紙價格跟漲，消費者搶購。造紙公會統計去年國產家用紙32.2萬公噸，年增0.2%，進口量卻年增6.4%，公會籲資源再利用；業者指，環保衛生紙供貨無虞。



台灣區造紙公會統計，去年全年台灣進口家用紙的量約10萬4441公噸，年增約6.4%；國產家用紙產量32萬2425公噸，微增0.2%；去年國產家用紙出口量也僅2.9萬公噸，年減15%。



公會表示，國際紙漿價自2016年8月起一路喊漲，去年12月長纖每公噸910美元、短纖每公噸795美元，雙雙站上歷史高點，整年漲幅皆達45%，2018年1月長短纖持續攀高到920美元、805美元。以紙漿為原料的文化用紙、家庭用紙等造紙廠受到原料成本壓力，今年市場經營普遍以穩住合理利潤為優先目標。



公會指出，今年造紙業整體發展，仍以資源再利用為主軸，宣導回收紙正確分類、持續溝通混燒污泥再利用、有機污泥認列作生質能源等規範鬆綁。



對於衛生紙搶購潮，經濟部發布新聞稿表示，衛生紙是用過即丟的一次性產品，能就地取材製造最環保，使用進口紙漿略嫌浪費，即使非來自熱帶雨林，遠道而來的紙漿「碳足跡」也比較高。以國外為例，日本廁用紙65%用再生紙，歐美也有50%以上，目前台灣僅5%，國人可以改變對「再生衛生紙」看法，況且國內再生衛生紙亦有甚多廠商可生產供應。



生產蒲公英等環保衛生紙的正隆紙業表示，蒲公英環保衛生紙使用100%回收紙再製而成，價格相對原始紙漿便宜許多，在賣場的終端售價上，一串(12包)新台幣99元，相對原始紙漿製衛生紙同樣包裝119元便宜20元，未來調漲幅度也比原始紙漿的衛生紙小，目前供貨正常，值得國人採用。



另外，蒲公英衛生紙的萬用袋首次與垃圾袋結合，希望改變過去專用垃圾袋與商品分開銷售的模式，讓商品外包裝也能物盡其用，兼具專用垃圾袋功能，減少環境的負擔。（編輯：郭萍英） 1070226