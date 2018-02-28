那斯達克預估 今年3、4家台企赴美掛牌

美國那斯達克股市公司是僅次於紐約證券交易所外，美國第二大股票交易公司，那斯達克指數是美股三大指數之一。中央社記者黃兆平紐約攝 107年2月28日

（中央社記者黃兆平紐約27日專電）美國那斯達克股市公司（Nasdaq Stock Market）亞太地區主席麥柯奕今天透露，預估今年台灣地區有3、4家企業有興趣在美國那斯達克掛牌上市，募集資金。



台股去年表現雖不錯，但IPO市場卻十分冷清，首次公開募股（IPO）僅21家，創下近5年新低，更別提到在國際市場進行IPO。



那斯達克今天舉行展望亞洲市場說明會。麥柯奕（Robert H. McCooey）接受中央社記者訪問指出，台灣目前有7家企業在那斯達克指數（NASDAQ）掛牌上市，惟近年來申請初次上市公司「相當安靜」，相信今年情景不一樣，會比較活躍。



他表示，去年全球26家企業申請在那斯達克掛牌上市，今年預估上看成長到30至40家，依據他的瞭解與接觸，台灣地區應有3至4家企業有興趣在那斯達克申請掛牌，一年申請上市家數成長50%，應該不是問題。



台灣7家在以科技類股為主的那斯達克指數掛牌上市企業，大多屬於半導體企業，包括南茂科技股份有限公司（ChipMOS Technologies Inc）等5家，另有亞太電線電纜（Asia Pacific Wire & Cable Corp Ltd）及網路服務供應商和信超媒體（GigaMedia Ltd）。





美國那斯達克股市公司亞太地區主席麥柯奕美東時間27日指出，預估今年台灣地區將有3、4家企業有興趣在美那斯達克掛牌上市。中央社記者黃兆平紐約攝 107年2月28日

那斯達克股市公司是僅次於紐約證券交易所（NYSE）之後，美國第二大股票交易公司，旗下的那斯達克指數（Nasdaq）與道瓊工業指數（DJIA）、標準普爾500指數（S&P 500）並列美股三大指數。



至於在紐約證券交易所掛牌交易的台資企業有台積電等5家公司。



對於美中關係緊張或貿易糾紛是否影響中國大陸企業來美掛牌上市意願，麥柯奕認為，企業根據自身需要評估在那募集資金最有利，經濟因素占最大考量，政治因素的影響應不大，除非當地國政策做出限制。



至於香港雖然因應市場變動，鬆綁法規，大力吸引陸資上市，但那斯達克仍對吸引陸企來美的競爭優勢深具信心。



麥柯奕也指出，那斯達克不管在品牌、企業服務、能見度、機會等方面皆具優勢，尤其費用低廉很多，讓愈來愈多企業捨棄紐約證券交易所而選擇在那斯達克上市，許多非科技類股企業也慢慢轉移到那斯達克，更加多元化。



另外，相較紐約證券交易所立足華爾街金融商圈，911恐怖攻擊後，那斯達克看重每年為數可觀的全球觀光客曝光度，除了下曼哈頓金融街原有辦公大樓外，逐漸將重心移至擁有「世界十字路口」之稱的時報廣場4 Times Square大樓，擴大營業規模。（編輯：高照芬）1070228