衛生紙貨到就上 量販通路：不會買不到

（中央社記者黃雅娟台北28日電）衛生紙喊漲，引起民眾搶購熱潮。各大量販通路今天表示，雖然還是有點供不應求，不過已經盡量協調廠商到貨，並隨時補貨，不會讓民眾買不到衛生紙，搶購熱潮稍稍趨緩。



國內衛生紙品廠商23日指出，衛生紙預計3月開始調漲價格，各大賣場從週末開始，出現搶購風潮。由於補貨不及，部分賣場貨架被掃光。



行政院消保處25日與四大量販店（家樂福、大潤發、全聯、愛買）進行瞭解，業者都表示，於3月中旬前衛生紙促銷品牌數量及價格均已排定並確定，呼籲民眾不必因預期心理而大量搶購囤積。



今天適逢國定假日，雖然天公不作美，不少民眾仍會到賣場購物，量販通路家樂福表示，雖然還是有點供不應求，不過每天仍然持續到貨，民眾不至於買不到，加上部分民眾上個週末已經囤貨，搶購的熱潮稍稍趨緩。



愛買則表示，自從民眾搶購後，已經積極協調廠商調貨，民眾搶購的貨量也有限，只要到貨，愛買都會趕快補貨，盡量讓大家都能買得到。



全聯告訴中央社記者，目前搶購潮沒有像先前那麼熱絡，也積極跟廠商協調盡量供貨，民眾來購買的時候，「架上不至於一直都沒有貨」。



由於國際紙漿和能源價格高漲，國內家用紙價格蠢動，造成民眾瘋狂搶購衛生紙，總統府昨天表示，已經由經濟部等各政府單位說明相關情形，各項產品供應正常沒有短缺，相關部門也持續監控相關物資價格，確保供需穩定。（編輯：張均懋）1070228