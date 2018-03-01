黃國昌反對核二2號機重起 原能會：嚴格審查

（中央社記者陳俊華台北1日電）時代力量立委黃國昌今天說，核一、核二廠面對地震、海嘯威脅，作為選區立委，堅決反對核二廠2號機重起，呼籲行政院不要再繼續硬幹。原能會則表示，絕對會嚴格並依規定審查。



黃國昌今天與電力改革日台研究會長陳弘美、台灣大學地質系教授陳文山、核工專家賀立維等人在立法院舉行「大屯火山如何影響緊鄰的核電廠，比較日本和台灣政府對應之落差」記者會。



黃國昌說，核一、核二廠不僅面對地震、海嘯威脅，旁邊還有座活火山，核二廠2號機申請重起，不要拿大台北生活圈居民生命開玩笑，作為該選區立委，「我絕對反對，沒有第二句話。」也呼籲行政院不要再繼續硬幹，否則做決定的人一定要付出相當代價。



對於是否發動公投決定核二廠2號機重起與否？黃國昌向中央社記者說，重起一定要經過立法院教育及文化委員會（教委會）通過，除非執政黨立委審查時放水，「要不然怎麼可能重起？」



他進一步說，過去核一廠重起，也是得經過教委會同意，當時連排入議程都不可能；現在民進黨高舉非核家園口號，執政後若要強行表決通過、護航，根本是背棄理念、承諾及選民。



另外，黃國昌說，核二廠規劃核廢料露天乾式貯存場，是無視對大台北生活圈造成的高風險，是便宜行事，「要把高階核廢料透過露天貯存，放在核一、核二廠旁邊，你有問過金山、萬里的居民嗎？」



他表示，應透過公開透明方式，決定台灣核廢料到底要怎樣處理；未來若發生意外，金山、萬里居民要如何疏散？之前的演練根本是兒戲，這麼嚴肅的問題不能等閒視之，加上金山、萬里附近只有一條主要道路，疏散道路及計畫要積極進行。



陳弘美說，地震帶圍著核一、核二的數十公里範圍內，台電與行政院原子能委員會是否有正面的應對措施？



陳文山表示，去年有學術研究發現，大屯山底下有岩漿，科學界因而傾向認定大屯山是座活火山；但他說，火山爆發前，附近溫泉會增加、地表也會隆起，按現況來看，「大屯山近期沒有噴發跡象」，當初核一、核二廠選址時，是否有考慮到當地地形威脅性，相關單位還須多研究。



原能會核能管制處副處長李綺思說，已經有徵詢過專家學者意見，專家們認為因地形關係，岩漿流到核一廠、核二廠機率不大，但火山灰的確有可能飄散到電廠，原能會去年就派人到廠區要求台電公司針對鏟灰工具、濾網等設備、應對程序要做好。



李綺思表示，火山、地震、海嘯等天然災害對核電廠危害，原能會也都要求台電要用新方法分析調查，並持續精進，其實中央氣象局等單位都有天然災害監測系統，也都與核電廠建立通報機制，當災害發生時可以提早預警。



李綺思指出，尊重立法委員意見，原能會絕對會嚴格並依規定審查核二2號機重起案。



台電表示，核一、二廠在建廠選址時已考量斷層、地震及火山等地質情況，也已針對火山等天災進行模擬演練，亦持續參與大屯火山活動監測與相關調查研究，確保核安無虞。



台電說明，日本福島核災後，台電即針對核電廠進行安全總體檢，已完成防災、救災及減災等安全強化措施，以民眾安全為第一優先。對於會中質疑核一二廠廢料露天貯存，台電強調，未來新建乾貯設施都將採室內化規劃，努力符合社會期待。（編輯：林孟汝）1070301