台達啟動校園徵才 釋出上千職缺

（中央社記者韓婷婷台北1日電）台達電子將於3月起陸續於台大、成大、交大、台科大、清大、北科大、中央等7校參與校園徵才活動，預計釋出逾千職缺。碩士起薪4.6萬元、博士6萬元以上，年薪更上看20個月，新鮮人百萬年薪不是夢。



台達電表示，為了強化在「智能製造」與「智慧城市」的發展，邀請對最新進的技術有興趣的新鮮人，包括工業自動化、樓宇自動化、汽車電子、能源與資通訊基礎設施、物聯網等領域，加入台達成為自動化電控/機械、電子設計、機構、軟體研發、系統整合、大數據分析、電動車馬達工程師。



台達電這次釋出職缺超過上千位，工程類碩士新人起薪4.6萬元以上、博士6萬元以上，年薪更上看20個月，新鮮人百萬年薪不是夢。



台達電人資長陳啟禎強調，台達產品與解決方案服務跨足電源及零組件、自動化與基礎設施等三大範疇，需求光、機、電、熱及軟韌體研發等不同專業人才，近年人力需求持續加溫，光台灣今年度就開出1600個職缺。



陳啟禎指出，台達電去年在台灣有超過4成的新進人力來自校園，「具備好奇心」及「包容力」的新鮮人是台達電成長的重要動力來源。今年將投入更多集團資源前進校園，希望邀請更多年輕學子認識台達，加入台達。



在員工福利部份，陳啟禎表示，台達電首創年度「旅遊黃金周」以及支薪的「環境志工假」，職工福利委員會每年提供新台幣1萬元的旅遊補助。員工餐廳部份，只要月付新台幣500元，就可在工作日於公司享用早午晚餐，每天的額度還可選擇運用於咖啡館以及水果商店。（編輯：林沂鋒）1070301