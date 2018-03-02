宏碁智慧佛珠全球訂單破萬 第二代有譜

電腦品牌廠宏碁跨足文創產業，2日發表智慧佛珠Leap Beads，預計3月中旬在台灣上市，目前已有多個宗教團體洽談，訂單上看數千串。中央社記者吳家豪攝 107年3月2日

（中央社記者吳家豪台北2日電）電腦品牌廠宏碁跨足文創產業，今天發表智慧佛珠Leap Beads，預計3月中旬在台灣上市，目前全球訂單已破萬，台灣訂單上看數千串，宏碁為乘勝追擊，已著手研發第二代智慧佛珠。



宏碁智慧佛珠採用清香崖柏陳料製作，以一顆電子主珠搭配13顆子珠成串，內建宏碁獨家設計生活修行App，可掌握習課、靜坐進度及分享添福，配備專屬行動充電器。智慧佛珠售價新台幣3888元，初期透過宏碁旗艦店、專賣店銷售，並提供客製化服務。



智慧佛珠內建靜修念佛功能，在靜坐冥想時，可設定時間及環境音；轉動佛珠功能可設定念誦類型、內容、達成方式、環境音及迴向對象。另外可查看健走步數、消化熱量、睡眠紀錄及總里程數紀錄，還具備社群分享互動功能。



宏碁台灣區總經理林佳璋受訪指出，宏碁去年因緣際會與大甲媽祖遶境活動結緣，打造出祈福筆電後，發現以念誦記數的隨身法具佛珠相當普及，不僅止於僧俗間的廣泛使用，更擴及佩飾作用，已衍伸為時尚文玩藏品；宏碁花了半年時間訪查，並思索結合智慧裝置的可能性，智慧佛珠因此孕育而生。



林佳璋透露，智慧佛珠已有許多宗教團體詢問，訂單上看數千串，在台灣可說是「叫好又叫座」，象徵宏碁轉型為生活科技公司；但宏碁希望把智慧佛珠功能調整到最好，不急著出貨。



據了解，宏碁智慧佛珠在台灣首批到貨量約500串，扣除零售版本後，企業版本幾乎快被搶光；由於宏碁同業近期已做出類似智慧佛珠的產品，宏碁為保持領先優勢，已著手研發第二代智慧佛珠，可望優化App功能、增加更多材質。（編輯：楊玫寧）1070302