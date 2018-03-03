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關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
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金控大徵才 需求數上看4萬人

發稿時間：2018/03/03 14:28

最新更新：2018/03/03 15:41

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台灣大學3日舉行校園徵才博覽會，金控業者精銳盡出大舉徵才，光是民營金控徵才需求就上看4萬人，若應徵儲備幹部（MA），幾乎首年年薪都上看新台幣100萬元。中央社記者田裕斌攝　107年3月3日台灣大學3日舉行校園徵才博覽會，金控業者精銳盡出大舉徵才，光是民營金控徵才需求就上看4萬人，若應徵儲備幹部（MA），幾乎首年年薪都上看新台幣100萬元。中央社記者田裕斌攝　107年3月3日

（中央社記者田裕斌台北3日電）台灣大學今天舉行校園徵才博覽會，金控業者精銳盡出大舉徵才，光是民營金控徵才需求就上看4萬人，若應徵儲備幹部(MA)，幾乎首年年薪都上看新台幣100萬元。

今年金控徵才以富邦金控最大手筆，整體需求約7600人，其中，MA需求約50人，且分為11個組別，富邦金人資長陳昭如表示，包括金控、銀行、人壽、投資管理、證券、投信、產險都有MA職缺，MA到職1年後就可外派至海外分行，起薪高達6.74萬元。

國泰金控今年也開出約7000個職缺，提供大學畢業薪水5.5萬元、研究所畢業薪水6萬元，國泰人壽副總經理林昭廷表示，爭取MA不一定要研究所畢業，具有潛力的大學畢業生，國壽也願意提供機會，且幾乎每年都有錄取大學畢業生，近2年的留任率超過8成。

南山人壽今年則與南山產物保險聯合招募500名內勤及6000名業務員，針對新人提供「新秀輔訓計畫」財務補助方案，每月最高2.6萬元，根據統計去年「新秀輔訓計畫」結業學員，首年每月平均收入可達5萬元。

此外，中信金控、新光金控今年也分別預計招募5000人、4000人，今年收購中國人壽的開發金控今年也擴大徵才動作，加計中壽需求也達4500人，至於台新金控、玉山金控也有各800人、500人的職缺。

被稱為金控寵兒的MA今年需求維持去年水準，整體金控業需求約300人，且各家都以第1年百萬年薪作為號召，特別的是，過去MA往往只要金融相關科系的研究所畢業生，但因應金融科技(FinTech)興起，科技人才尤其是資安、人工智慧、大數據分析、區塊鏈等專才成為金融業新寵。

其中，玉山金更特別另闢科技儲備幹部(TMA)職缺，玉山金人資長王志成表示，目前玉山金內部的經理人有97%都是從自有體系培育，未來雖然會提高從外界挖角的比率，讓內部文化進行激盪，但對金控的培訓及升遷體系相當有信心，也讓玉山金平均離職率僅6.9%，在民營金融機構中名列前茅。（編輯：黃國倫）1070303

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