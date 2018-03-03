力推政府資料開放 國發會10大領域研擬標準

（中央社記者陳政偉台北3日電）今天是國際開放資料日，政府力推資料開放運用，目前已開放超過3萬多項資料，國發會針對10大領域研擬資料標準的草案，預計6月提出，促進跨部會有更多資料庫整合與分享。



國際間將每年3月的第一個星期六，訂為「Open Data Day國際開放資料日」，這一天，世界上許多地方、許多國家政府都會響應開放資料。



主導政府資料開放的國家發展委員會主委陳美伶接受中央社訪問時表示，今年政策目標很重要的部分是「應用數據資料的整合與分享」，就是加速政府資料庫以公私協力方式解決民眾關心及政府施政問題，同時全力推動一站式智慧服務型政府。



陳美伶說，數位經濟時代下最重要的就是數據資料，各種資料庫所擁有的訊息，透過雲端運算、物聯網(IoT)、大數據分析等大量創新應用，提供現代人更好的決策與新的商業模式。



她表示，國發會力促跨部會大數據資料的應用整合與分享，1日邀請法務部、衛福部、財政部、內政部、交通部、科技部、金管會的相關主管人員，針對像是健保資料庫、財稅資料庫、ETC的資料庫等，在不違背相關法律的規範下，討論如何設計一套機制來運用在實務的解決問題上及增加資料運用的附加價值。



陳美伶指出，如果合理去運用政府資料可讓民間充分發揮，不一定關於經濟的發展，只要對社會國家進步有貢獻，都可以討論如何整合與分享，也就是運用民間的智慧能量，公私協力下，一定可以充分發揮資料的最大價值。



國發會資訊管理處處長潘國才表示，截至106年12月中，政府資料開放平台已開放超過3萬3200項資料，包含空氣品質、環境輻射、不動產實價登錄等高應用價值資料。



潘國才說，首先是針對政府資料開放質量兼俱，已訂定政府資料品質提升機制運作指引，106年6月對各機關進行資料品質初測，中央機關約有4成資料符合結構化標準、地方政府約有6成符合，各機關都正依據初測結果進行品質改善，優化政府資料品質。



再來是政府資料標準推動，潘國才強調，國發會已建立政府資料標準工作圈，優先擇定商工、金融、財稅、公路監理、地政、戶政、勞保、健保、衛福長照與共通性等10大領域來訂定資料標準。



潘國才說，預計在107年6月研擬出各資料標準的草案，提升跨域資料整合效益，打造服務型智慧政府。（編輯：楊玫寧）1070303