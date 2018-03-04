iPhone X產量傳減半 韓系供應鏈恐遇逆風

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）蘋果iPhone X銷售傳不如市場預期。韓媒和外媒報導，幾家韓國供應鏈廠商上半年出貨可能遇到逆風，iPhone X量產規模可能減半。



韓國財經網站The Investor日前引述產業人士消息報導，iPhone X產量規模可能明顯縮減，將導致韓國相關供應鏈廠商今年上半年出貨遇到逆風。



報導推測，近期蘋果iPhone X銷售狀況不如預期，產量規模可能減半，近幾週iPhone X相關零組件訂單量也跟著下滑。韓國零組件供應鏈廠商已經獲得通知，今年下半年蘋果不會增加訂單。



從供應鏈來看，報導指出，包括可撓性電路板廠BHflex、以及三星電機（Samsung Electro-Mechanics）等，可能開始面臨衝擊。相關廠商提供軟硬板RFPCB給蘋果。



另一方面，彭博（Bloomberg）引述知情人士報導，由於iPhone X銷售不如市場預期，主要供應有機發光二極體（OLED）面板的廠商三星，可能被迫供應量減半，連帶可能牽動三星今年面板在營業利益的表現。



國外科技網站Appleinsider分析，iPhone X售價從999美元起跳，原因之一也是因為OLED面板成本較高。



市場對於今年第1季iPhone X的銷售狀況看法趨於保守。日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）日前報導，蘋果今年第1季可能會減半iPhone X的生產量。



國外財經網站Business Insider日前引述瑞士信貸銀行（Credit Suisse）研究報告指出，第1季iPhone X的電子代工服務（EMS）量產數量可能降低。



凱基投顧分析師郭明錤日前報告預估，今年第1季和第2季，iPhone X出貨量分別是1800萬支和1300萬支。(編輯：趙蔚蘭)1070304