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商店街個人賣場擬取消補貼 明年拚轉盈

發稿時間：2018/03/05 17:12

最新更新：2018/03/05 17:32

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PChome網路家庭集團5日首次舉辦投資人日，董事長詹宏志（右）回答現場法人提問。中央社記者吳家豪攝　107年3月5日PChome網路家庭集團5日首次舉辦投資人日，董事長詹宏志（右）回答現場法人提問。中央社記者吳家豪攝　107年3月5日

（中央社記者吳家豪台北5日電）網路家庭集團今天舉辦法人說明會，董事長詹宏志預告，商店街個人賣場今年底前將停止所有補貼，改為透過支付服務提供優惠，看好明年將建立可獲利的商業模式。

詹宏志說，今天是PChome首次舉辦投資人日，以往他較少與市場對話，但是從2016年下半年開始，PChome的價值遭受市場質疑，對PChome有失公允，因此今天他想分享一些不同的看法。

詹宏志說，2017年PChome遭受對手攻擊，營運仍保持穩健，其中B2C（企業對消費者）平台PChome24h購物去年營收達新台幣270億元，年增19%；C2C（消費者對消費者）平台露天拍賣面臨對手蝦皮的強力競爭，去年商品交易總額（GMV）仍年增10%、達2750億元。

至於B2B2C（企業對企業對消費者）平台商店街去年取消上架費後，網路開店店家數從2016年的2萬4000家，增加到2017年的7萬家。

詹宏志說，去年最大的變化在商店街個人賣場，主要為了迎戰蝦皮競爭；如果個人賣場不著重行動市場，就會被對手侵蝕成長，而迎戰未來威脅的最好方法，就是跟上對手腳步，因此商店街個人賣場從2017年1月開始補貼運費。

詹宏志指出，開始補貼運費後，商店街全站商品數從2016年11月約1億件，成長到2017年6月約1.5億件、2018年1月約2億件；每月超商寄取貨件數2017年1月約3萬件，到了2017年12月已超過800萬件，今年1月更超過1000萬件。換言之，商店街個人賣場只花了不到1年時間，就趕上蝦皮用2年多時間才達到的成果。

然而，他也坦言，當運費補貼結束後，顧客是否願意留下來？這是商店街必須面對的挑戰。商店街個人賣場去年12月整合支付服務，使用支付服務的會員可享優惠，意味著補貼策略將從運費轉移到購買。

詹宏志預告，商店街個人賣場將從今年3月後陸續取消補貼，觀察用戶反應，計劃在2018年底前停止所有補貼，但仍有很大的流量變現商機，未來收入包括服務費、數據分析、廣告等，預計2019年將建立可獲利的商業模式。

詹宏志說，去年為了補貼運費，商店街對個人賣場投資約3000萬美元（約新台幣8.8億元），換來單月約新台幣40億元的商品交易總額；為了將個人賣場打造成更強大的電商平台，今年預計投資金額不會少於新台幣10億元，除了自有資金之外，另規劃於今年第3季啟動增資，已接觸一些策略投資人。（編輯：李信寬）1070305

PChome網路家庭集團5日首次舉辦投資人日，董事長詹宏志說明營運展望及未來策略。中央社記者吳家豪攝　107年3月5日PChome網路家庭集團5日首次舉辦投資人日，董事長詹宏志說明營運展望及未來策略。中央社記者吳家豪攝　107年3月5日
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