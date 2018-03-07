高階管理層納責任制 國發會14日討論

（中央社記者陳政偉台北7日電）台北市美國商會公布2018年商業景氣調查，近9成受訪者認為對高階管理階層應採責任制。國發會回應，預計3月14日邀集外國商會、國內工商團體及相關部會研商，再向勞動部提案。



勞動基準法修正案3月正式上路，台北市美國商會今天發布「2018年商業景氣調查」指出，受訪會員企業相當肯定這次勞基法修改，但這次調查中仍有近半數受訪者認為勞基法新修條文缺乏彈性，近9成的受訪會員認為，台灣政府應該對專業人員與高階管理階層採取更彈性的機制，可不適用打卡及限制工時規定。



針對美國商會關切事項，對於薪資達一定水準的高階管理階層應採責任制，國家發展委員會預計在3月14日邀集外國商會、國內工商團體及相關部會進行研商後，再向勞動部提案。



國發會經濟發展處處長吳明蕙說，國發會每年都會代表政府接受美國、歐洲及日本等在台外國商會白皮書的遞交，已建立良好政策溝通機制，並加速法規改革，致力建構一個法規國際調和的經商環境。



為增進各界對於法規的瞭解，她解釋，國發會及各部會積極辦理宣導說明會，像是3月5日就針對「外國專業人才延攬及僱用法」舉辦宣導會。



吳明蕙強調，感謝美國商會表達希望成為政府推動5+2產業創新計畫合作夥伴，凸顯台灣吸引外商投資的優勢，未來國發會願意擔任統籌窗口，整合相關部會，以強化企業與政府間的交流鏈結。（編輯：張均懋）1070307