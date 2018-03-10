歐盟禁棕櫚油進口 印尼：考慮以牙還牙

（中央社記者周永捷雅加達10日專電）歐盟以棕櫚油生產過程毀壞森林、破壞環境為由，自去年限制印尼生產的棕櫚油進入歐盟市場。對此，印尼總統佐科威近日向歐盟提出抗議，印尼政府也考慮以牙還牙。



棕櫚油可用在上千種家用產品，從零食到肥皂，以及生產生物柴油。不過，高需求的棕櫚油在印尼和馬來西亞的種植面積超過1700萬公頃，大部分從熱帶雨林轉變而來，這被外界批評會因此增加溫室氣體排放。



除了破壞環境，棕櫚油產業也因涉及土地掠奪、童工和惡劣的工作條件而飽受批評。像是印尼每年都會發生林火霾害擴散至鄰國，大部分都是棕櫚油業者為了清理土地而燒毀森林的「燒芭」（火耕）整地而造成的結果。



去年4月，歐洲議會通過一項關於「棕櫚油及森林砍伐」的決議。歐洲議會要求歐盟「為進入歐盟市場的棕櫚油生產商設定單一認證體系，到2020年逐步淘汰會加劇對森林濫砍濫伐的植物油」。



歐盟希望到2020年，在歐盟國家範圍內禁止使用由棕櫚油生產的生物柴油，並指出擴大棕櫚油的種植面積（主要是東南亞地區）會造成大規模森林火災、河流枯竭、土壤侵蝕、水道污染以及生物多樣性的全面破壞。



印尼棕櫚油協會（GAPKI）表示，印尼2016年的棕櫚油出口總額為180億美元，歐盟占16%。



印尼內閣秘書阿農（Pramono Anung）近日在西爪哇省雙木丹縣（Sumedang）的國家行政管理學院表示，印尼總統佐科威已就有關歐盟拒絕印尼棕櫚油進口的決定，向歐盟及歐洲議會主席提出強烈抗議。



阿農指出，印尼政府認為歐盟作出的決定屬於貿易保護主義，因他們對印尼生產的優質棕櫚油產品眼紅。佐科威已就此事於上週致函歐盟表示抗議。



他進一步指出，如果歐盟方面仍實行貿易保護主義，印尼絕對不會接受。現在已是自由貿易的時代，如果出現有阻礙印尼的貿易措施，印尼政府也會考慮以牙還牙，採取同樣的應對措施。（編輯：陳俊碩）1070310