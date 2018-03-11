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憂川普掀貿易戰 學者：只是敲邊鼓

發稿時間：2018/03/11 11:45

最新更新：2018/03/11 12:10

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川普課鋼鋁稅掀貿易戰專題4（中央社記者蔡怡杼台北11日電）美將對進口鋼鋁課高關稅，學者分析，川普是聰明的商人，一定會尋求利益最大化，不至於把路走絕了，貿易戰還只是在敲邊鼓；建議政府與美積極談判外，企業應積極拓展非美市場。

美國總統川普（Donald Trump）8日以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁課徵高關稅，這項措施將在15天後生效。此舉令人憂慮將引爆貿易戰，遭到美國國內外激烈反對。

元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉表示，世界貿易組織（WTO）雖容許他國以「國家安全」為由，對部分產品課徵關稅及採取其他管制措施，但各國普遍對這條款多是備而不用，如今川普卻打破這項「君子協定」。

不過，顏承暉分析川普的鋼鋁高關稅措施，對總體經濟影響不大。他表示，2002年美國對進口鋼鐵課徵30%的重稅，造成的經濟毛損失僅6.8億美元，折合新台幣約200億元，若從2002年的經驗推估，美國這次對鋼鋁課高關稅，對總體經濟影響有限。

根據財政部統計，若純粹從鋼鐵來看，我國去年對美國鋼鐵出口值為10.4億美元，占總出口的0.3%，占台灣對美國出口值的2.8%；若擴大從鋼鐵與鋼鐵製品來看，台灣去年對美國的出口值為37.3億美元，占總出口1.2%，占對美國出口值約1成；至於我國對美國出口鋁製品則不到1億美元。

台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道表示，川普接連祭出關稅政策，主要是為了實踐競選喊出的「讓美國再度強大」、「製造業重回美國」等政見，且川普是聰明的商人，一定會尋求美國利益最大化，不至於把路走絕了，讓其他國家的反制措施被迫重拳回擊。

不願具名的重量級學者直言，大家現在預期美國高關稅應該是「重重舉起，輕輕放下」，歐盟、中國大陸提出的貿易報復也都未瞄準主流商品，因為大家都知道若對主流商品下手就是真的硬幹，「貿易戰還只是在敲邊鼓階段」。

吳孟道認為，川普的鋼鋁高關稅對台灣產業衝擊應該不大。他說，股市向來對市場訊息反應靈敏，若川普高關稅會重創國內鋼鋁產業，應該會顯現在股價上，然而，鋼鐵族群9日跌幅仍相當有限。

面對美國高關稅政策，台灣該何去何從？中華經濟研究院院長吳中書表示，台灣是小國，無法向歐盟、中國大陸等採取貿易報復措施反制，若高關稅無法避免時，台灣應提早規劃因應措施。

吳中書建議政府可正視美國關切的市場准入、農業以及法規適用等議題，積極推動雙邊貿易談判，另一方面也可聯合他國向WTO提起貿易制裁，至於企業最重要的是就是提高競爭力。

然而，企業競爭力的提升絕非一蹴而就，需要時間累積，中華經濟研究院WTO暨RTA中心副執行長李淳表示，面對美國高關稅，台資企業短期因應措施就是尋找開拓其他出口市場，如中東、拉丁美洲都是不錯的市場，以達到有效消化現有產能的目的。（編輯：林孟汝）1070311

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