舊金山世界台商大會 立委籲台商返台投資

世界台商會總會第24屆第2次理監事聯席會議近日在舊金山舉行。中央社記者張克怡舊金山攝 107年3月11日

（中央社記者張克怡舊金山10日專電）世界台商會總會第24屆第2次理監事聯席會議近日在舊金山召開。11位立委和來自全球六大洲的700多名台商，以及美國政商界人士到場共襄盛舉。



會議在舊金山南邊的柏林根市（Burlingame）舉行。11位立委包括前立法院院長王金平、立委王定宇、江啟臣、呂玉玲、許毓仁、蔡適應、劉世芳、邱志偉、林俊憲、陳瑩和林昶佐出席，駐舊金山辦事處處長馬鐘麟到場。另外，僑務委員會副委員長呂元榮、工研院董事長李世光從台灣趕來參加。



大會以總統蔡英文書面賀詞和僑務委員長吳新興的祝賀視訊拉開序幕。



王金平致詞時表示，台商會遍布六大洲，有192個會所，因為他們的努力，讓全球看到台商的實力。這次活動，來自歐洲、非洲、大洋洲和美洲等地的24屆會長全部到齊，展現了海外台商的團結。



他說，政府正在積極改善台灣投資環境，歡迎台商回台投資。



台商聯合會總會長林貴香表示，這是大會首次在北加州舉行，希望2天的盛會能讓來自全球76個國家的台商與政商界交流，共同促進商機。



加州參議員貝爾（Jim Beall）指出，加州是全球第六大經濟體，和台灣有深厚情誼和多項合作項目，希望日後有機會再多合作。



王定宇表示，台灣現在推動的「5+2」新創產業、綠色能源、人工智慧等行業，配合稅法優惠，台灣已成為全球最具有吸引力的投資的地方之一。歡迎台商帶著居住地的朋友一起回台投資。



另外，猶他州州長赫伯特（Gary Herbert）、州參議員史蒂文生（Jerry Stevenson）、加州眾議員邱信福也到場。（編輯:紀錦玲）1070311