英特爾傳併博通高通 台廠恐受衝擊

（中央社記者吳家豪台北11日電）晶片大廠英特爾傳出有意併購IC設計廠博通、高通，投顧分析，台廠台積電代工訂單恐受影響，但何時發生還很難推測；若下游終端客戶轉單，聯發科未必能受惠。



經濟日報今天報導，英特爾是整合元件製造廠（IDM），從晶片設計、封裝、測試等業務都一手包辦；英特爾傳將併購的對象博通、高通屬於無晶圓廠半導體公司，專注於晶片設計，其他業務包括代工、封裝、測試都委外。



報導分析英特爾併購案若成真對台廠影響，點名日月光、矽品等IC封測廠，以及台積電、聯電等晶圓代工廠恐受衝擊，甚至IC設計廠聯發科可能因為英特爾協助壓低高通成本而遭受打擊。



對此，華南投顧董事長儲祥生告訴中央社記者，博通、高通都是台積電客戶，而英特爾擁有垂直整合能力，若英特爾吃下博通和高通，長期來看將不再需要釋出委外訂單，台積電勢必受影響，只是何時會發生還很難推測。



儲祥生表示，英特爾若因為併購案成真而坐大，下游終端客戶想必不樂見，或許會引發轉單效應，但聯發科卻不見得能受惠，因為高階智慧型手機仍偏好使用高通晶片，加上中國大陸銷量夠大的手機品牌如華為都希望採用自製晶片，聯發科在此趨勢下能搶到多少訂單，還是未知數。（編輯：林沂鋒）1070311