機械業轉型廠辦分離 台中商辦潛力大

（中央社記者韋樞台北12日電）2016年台灣機械業產值近兆，機械業正轉型改向「廠辦分離」，順勢帶動台中七期等辦公商圈行情，商仲估計可售31.58萬坪商業空間，創造千億元價值；另有五大產業區創造工作機會。



外商商仲高力國際引述台灣機械工業公會統計，2016年台灣機械產業產值高達新台幣9900億元，台中是台灣精密機械的重鎮，即使現有五大園區、近千公頃構築成大台中產業走廊，但工業地供不應求，未來五年台中市政府將再釋出300公頃大的五處產業園區，預期將帶入更多就業人口。



高力國際指出，台灣機械產業產值近兆元，近幾年積極產業升級，希望幫助現有精密機械升級為智慧機械，並以大台中為基地，銜接產官學界，從單機走向系統，提高整體產業產值，甚至擴大應用至航太、智慧車輛及精密醫材等產業，打造台中為智慧機械城市。



高力國際市場傳訊部董事朱秉瑩表示，台中近年來持續升級機械產業，亦同步升級辦公室，從過往於農地蓋工廠兼辦公室的手工機械業年代，轉型至追求設點於精華區高級辦公室與頂級物業管理服務的「品牌經營階段」，傾向「廠辦分離」。



高力國際台中分公司估價資詢部董事暨怡高不動產估價師事務所估價師廖家顯表示，這些需要「門面」辦公室需求的產業，多半來自中、彰及苗栗，其中台中又以七期辦公商圈詢問度最高，買租需求相當高，其中購買需求多數傾向百坪以上的辦公空間，預算落在3000萬至5000萬元，目前台中頂級商辦行情每坪30萬元到40萬元，每坪月租金800元到1500元。



廖家顯指出，以七期核心的新市政專用區，面積約108.11公頃，其中僅58公頃可供建築開發，高力國際調查，目前尚未開發的空地及低密度使用的汽車旅館等商業地，推估是可建築開發用地3成左右，約17.4公頃( 5.26萬坪)，若以容積率600%推估，未來有31.58萬坪的商業樓板面積供給量，以1坪30萬元推估，可達近千億元的價值。



此外，台中市政府未來5年陸續釋出約289.73公頃的五大產業園區，包括精密機械科技創新園區二期約36.92公頃；太平產業園區約14.37公頃；潭子聚興產業園區約14.76公頃；豐洲科技工業園區第二期約55.68公頃；大里夏田產業園區約168公頃，預計各項發展計畫都會為台中帶進更多的就業機會，進一步吸引更多進駐人口。(編輯：趙蔚蘭)1070312