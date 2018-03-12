永豐金衝數位金融 資本支出15億

永豐金控12日召開法人說明會，是總經理朱士廷（左）上任後第一場處女秀，朱士廷表示，民國107年的資本支出將達新台幣15億元，增強數位金融的能力。中央社記者田裕斌攝 107年3月12日

（中央社記者田裕斌台北12日電）永豐金控今天召開法人說明會，是總經理朱士廷上任後第一場處女秀，朱士廷表示，今年的資本支出將達新台幣15億元，增強數位金融的能力。



朱士廷說，擔任永豐金總座剛滿2個月，永豐金在市場上是以銀行、證券為主體的中小型金控，未來要發揮金控「艦隊」的功能，讓子公司手牽手一起努力、朝共同方向努力，才有機會跟大型金控競爭。



永豐金代理財務長許如玫表示，今年股利政策由於金控資本適足率穩健，可望進一步發放現金股息的比率，占股利比重可望達6成；法人估計，以股利發放率8成估計，今年永豐金每股擬配現金股息約0.39元，股票股利則約0.25元。



朱士廷認為，今年全球經濟灰犀牛、黑天鵝不會少，不過對於整體景氣仍審慎樂觀，在景氣行情推動下，自然可受惠景氣行情。



永豐金去年稅後純益89.95億元、年增9%、每股稅後純益（EPS）0.81元，股東權益報酬率（ROE）6.61%、資產報酬率（ROA）0.55%，金控資本適足率（CAR）130%、銀行資本適足率（BIS）15.26%、第一類資本適足率13.24%，銀行逾放比0.3%、備抵呆帳覆蓋率482%、放款覆蓋率1.43%。



永豐金表示，在去年獲利恢復穩定成長後，今年將朝「監督管理」、「策略領導」、「綜效發揮」3大面向執行，在IT方面的資本支出達15億元、年增近8成，其中52%投資在基礎建設上，數位金融軟體投資約佔4成，目前也已完成「數位發展IT基礎建設藍圖」。



朱士廷說，將配合政府「金融科技創新及監理沙盒」法案，持續發展外部策略合作、創新商業模式，並將結合金控各子公司資源，提供全方位的解決方案，提升客戶忠誠度、黏著度及滿意度，進而增加獲利並提升綜效。



舉例而言，創投可以發掘值得投資的新創公司，等待被投資公司茁壯準備上市櫃後，永豐金證券可以提供上市櫃輔導作業，後續銀行也能負責企業融資、現金管理等需求，在企業生命週期的不同階段，永豐金都能提供適切的服務。



此外，永豐金持續清理子孫公司的數目，目前已自去年上半年的37家降至31家，未來仍將持續裁撤不必要的子孫公司，提升資訊透明度及管理效率；至於「誠信經營委員會」及「永續發展委員會」也將在3月董事會通過後正式成立。（編輯：林孟汝）1070312