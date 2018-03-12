強化管理及工安 標檢局修訂柴油國家標準

（中央社記者廖禹揚台北12日電）經濟部標準檢驗局修訂公布柴油國家標準，增訂潤滑性及導電度要求，降低機件磨耗及確保儲運與操作人員安全，並將其中甲種漁船油需添加黑色染劑規定提升至國家標準。



標檢局今天發布新聞稿表示，柴油國家標準品級分為普通柴油及甲種漁船油，適用於工業、漁業動力、機械動力、發電機組等壓縮點燃式引擎的非車用柴油，此次參考美國標準ASTM D975及國際標準ISO8217，及國內使用現狀修訂。



為降低機件磨耗性，並確保儲運及操作人員安全，此次增訂潤滑性及導電度要求，但用於政府代儲柴油部分，不需檢測導電度。而在油品顏色規定部分，普通柴油未規定顏色，甲種漁船油則參考現行漁船加油站設置管理規則，將需添加黑色染劑的規定提升至國家標準，以強化管理。



普通柴油為應施檢驗項目，進口產品及國內出廠產品都需自行報驗，或申請管理系統監視查驗，由標檢局抽驗，若不符國家標準規定則無法進入市場銷售，逃檢者可處新台幣20萬元以上、200萬元以下罰款。漁船用油目前則由經濟部能源局管理。



標檢局說明，由於環保考量，一般加油站販賣柴油多為車用柴油，另訂有國家標準，普通柴油則多為政府戰備儲油，但仍提醒民眾加油時，務必到合法加油站加油，若遇有來路不明石油產品或地下加油站，可撥打免付費檢舉專線電話0800-300-818。（編輯：李信寬）1070312