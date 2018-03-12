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台灣國際漁業展 貿協巡迴8縣市說明商機

發稿時間：2018/03/12 19:42

最新更新：2018/03/12 19:42

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（中央社記者廖禹揚台北12日電）台灣國際漁業展熱烈招商中，外貿協會本月底起將前往8縣市辦理全球漁產業趨勢暨2018年台灣國際漁業展商機說明會，促業者掌握商機。

中華民國對外貿易發展協會今天發布新聞稿指出，根據世界銀行研究，由於生態環境改變、氣候變遷及漁業資源枯竭等問題，將促使養殖漁業逐步取代捕撈漁業，但近年極端氣候週期縮短，養殖漁業不免也遭受颱風、豪雨、寒害等天然災害影響，亟需新管理方式，將是台灣開始發展的智慧養殖、無人載具、遠端監控、智能沉式箱網、資訊管理系統等產品拓銷機會。

為使業者更瞭解當前商機，外貿協會自3月30日起將連續3個月辦理全球漁產業趨勢暨2018年台灣國際漁業展商機說明會，巡迴高雄、屏東、嘉義、雲林、宜蘭、基隆、澎湖及彰化等8縣市。

貿協表示，台灣漁業近5年來平均年產量逾120萬公噸，產值近新台幣1000億元，據聯合國糧農組織最新統計資料，台灣在世界水產養殖及海洋捕撈產量分占第19名及第20名，實力不容小覷。

2018台灣國際漁業展11月22日至24日將於高雄展覽館登場，現正受理報名，早鳥優惠至3月30日止，展期間將舉辦一對一採購洽談會、漁業國際研討會、創新產品發表會等系列活動，預估與同期展出的2018台灣國際農業週將吸引50國1萬2000名買主到場參觀採購。（編輯：楊玫寧）1070312

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