川普禁併高通 博通駁併購案威脅美國安

(中央社舊金山12日綜合外電報導)美國總統川普今天以國家安全為由,發布命令禁止總部設在新加坡的博通公司收購智慧型手機晶片製造商高通公司,博通則在聲明中,強力反駁這項併購案可能威脅國安的說法。



法新社報導,根據白宮聲明,川普發布命令禁止這項巨額收購案,表示有明確證據顯示,這類交易「恐傷害美國國家安全」。



與此同時,博通(Broadcom)保證會趕在高通(Qualcomm)股東計劃對這項1170億美元(新台幣3兆4257億元)的併購提案進行表決前,於4月初將總部遷往美國,意味任何對國家安全的關切都不具有意義。



博通在聲明中說:「博通併購高通的提案,一直都是以博通完成先前宣布的遷移總部計畫為前提。」



博通也在聲明中,強力反駁併購高通可能威脅美國國安的說法。



聲明說:「簡而言之,博通從未計劃要在完成總部遷移之前併購高通,因此對美國國安構成風險的說法並不成立。」



美國財政部週末在信中表示,博通3度違反規定,在美國進行提交與收購相關的證券申報等行動前,未提前告知美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)。



根據信件內容,截至目前,CFIUS針對併購案的調查已「證實」美國官員早先發現的國家安全問題。



川普下令博通和高通「即刻永久放棄這項併購提案」。



博通和高通必須透過書面告知CFIUS,公司遵守一切命令。 (譯者:劉文瑜/核稿:徐睿承)1070313