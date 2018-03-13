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智慧電表安裝19日上路 1.1萬具雙北先行

發稿時間：2018/03/13 11:51

最新更新：2018/03/13 11:51

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（中央社記者黃雅娟台北13日電）今年智慧電表目標安裝20萬具，台電今天表示，19日起將以街區為單位，從用電量較大的新北市與台北市先安裝，預計9月底完成裝設；通訊及控制中心部分，力拚年底前完成。

行政院擬定推動智慧電表安裝，去年起推動低壓智慧電表，預計今年20萬戶、民國109年100萬戶、113年300萬戶。智慧電表分為表體、通訊及控制中心3大部分，台電表示，1月下旬大同、中興電已陸續交貨，預計19日將開始安裝，預計9月完成裝設。

台電表示，今年目標20萬具智慧電表，以6直轄市當範圍先裝設，挑選用電量較大的街區作為基本單位安裝。6直轄市中以雙北優先，目前已驗收完成的首批1.1萬具電表，可能安裝在大安、內湖、三重、新莊、樹林、中和或土城等區域。

表體部分，總投資預算為新台幣12億元；至於通訊及控制中心，台電正在準備招標公告，希望最快能在6月底前決標，年底完成設置。兩個控制中心則是設置在北部及中部。

台電發言人徐造華表示，智慧電表透過通訊部分，將用電量傳輸出來，搭配時間電價，希望改變一般民眾用電行為，能將較大耗電量的用電行為，轉移到離峰時間進行，達節電效果。

據行政院官網資訊，智慧電表基礎建設由智慧型電表、通訊系統與電表資訊管理系統組成，是實現智慧電網目標最重要建設。智慧電表與傳統電表不同，有通訊功能，可讓用戶與供電方資料雙向溝通，可取代人工抄表，透過用電量預測與分析，能適時滿足用戶需求，藉數據監控分析，達到能源最適使用效率，且會主動紀錄用戶用電習慣與用量；透過輸配量與用電量差異還能防制竊電；在偵測不正常電壓與電流時，能即時停電報修；用戶也可於用電平臺上查詢用電資訊，進行自主電能管理。（編輯：李明宗）1070313

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