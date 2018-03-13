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王令麟6月擬推東森幣 搶搭虛擬貨幣熱潮

發稿時間：2018/03/13 12:11

最新更新：2018/03/13 12:11

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（中央社記者江明晏台北13日電）東森集團將要發行「東森幣」，王令麟指出，東森購物目前正在研擬中，預計6月將會推出，第一階段東森幣就是點數，9月將啟動第二階段，將發展類似「東森比特幣」的概念。

東森集團將要發行「東森幣」，東森集團總裁王令麟今天出席「東森購物2018新零售趨勢大會論壇」，面對媒體提問時指出，目前世界上已有1200種虛擬貨幣，樂天要發樂天幣，LINE未來也將成立新公司參與虛擬貨幣交易，台灣有幾十種虛擬貨幣出現，17秘銀，咖啡幣，這是未來的趨勢。

他表示，市面上因為刷卡產生的點數太多，要兌換才能產生意義，他思考直接把點數轉換為東森弊可以流通、創造更多價值，並變成有價值的商品。

關於時程，王令麟指出，東森購物目前正在研擬中，預計2018年6月將會推出，第一階段東森幣就與點數可結合，購物過去給點數，之後給東森幣，在使用上不僅可進行購物折扣，消費者還可以運用東森幣參與各項行銷活動，預估9、10月時，將啟動第二階段，確切名稱未定，暫稱為「東森比特幣」的概念。

王令麟進一步分享，去年就提供給東森購物的會員100億元的購物金，未來東森幣使用期限將放寬到一年，流通方式也不會只限於會員。(編輯：趙蔚蘭) 1070313

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