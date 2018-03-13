萬寶華：台灣第二季就業展望26% 亞太居首

（中央社記者邱柏勝台北13日電）人力顧問公司萬寶華今天公布第二季全球就業展望，台灣就業展望達26%，居亞太地區8個國家與區域之首，其次為日本的24%，印度與香港同為16%，中國大陸8%居末。



萬寶華（ManpowerGroup）公布「萬寶華全球就業展望調查（ManpowerGroup Employment Outlook Survey, MEOS）」訪談台灣1036名雇主，了解企業於今年4月到6月間聘僱狀況。



結果顯示，30%企業預計增加人力，3%減少人力，64%維持不變。增加與減少的人力相抵後，得出就業展望淨值為27%，排除季節因素後為26%，季增1個百分點，年增3個百分點。



7大行業相較，以金融保險及不動產業淨值32%居首、製造業及服務業都是28%居次，接續則為批發零售業、工程建設業各為26%，運輸倉儲及通訊業為21%，休閒餐旅業未季調的數據則為17%居末。



萬寶華台灣分公司專業人才事業總經理吳璧昇表示，台灣新一季就業展望，除工程建設業及批發零售業聘僱意願上升，其他行業都下滑或持平，但仍較去年同期成長。推測與年後各行業人力陸續補齊，及第二季為製造淡季、加上升息疑慮等整體經濟環境有關，雇主們較多持觀望態度。不過，大致上各產業都還有支撐聘僱意願成長的有利因素，整體聘僱意願趨向審慎樂觀。



其中，金融保險及不動產業就業展望淨值為32%，與上季相比持平，跟去年同期相較下降1個百分點。吳璧昇說，隨數位金融法令鬆綁，銀行積極尋求技術及交易模式突破，在金融業無論銀行、保險或證券業去年普遍獲利成長條件下，大多積極投資延攬大量業務及技術人才擴充獲利及轉型能量。



另外，沉寂一陣子的房市，在整體薪資提升及經濟穩定情況下，大部分房仲業者都藉這機會擴大徵才。



製造業方面，第二季就業展望淨值為28%。吳璧昇分析，第二季雖是製造業傳統淡季，另有美國聯準會（Fed）升息疑慮等因素影響，但今年全球景氣仍屬樂觀，製造業出口成長力道預期回復常態水準，雇主聘雇意願趨向謹慎並不意外。不過，中科園區今年有不少大企業完成擴廠，較大量職缺預估會集中在中部企業，所需人才多為第一線作業員及設備工程師。



調查結果顯示，在44個國家或區域中，有41個國家或區域雇主預計第二季增聘人力。就區域比較，第二季亞太地區人力需求仍較樂觀，8個國家或區域中，前3名依序為台灣（26%）、日本（24%）、印度（16%）、香港（16%），中國大陸就業展望則為8%居末。（編輯：李明宗）1070313