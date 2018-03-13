青創遇困境提建言 國發會：提供必要協助

（中央社記者陳政偉台北13日電）政府鼓勵青年創業發展，面對青年創業者所提問題，副總統陳建仁指示，由國發會整合統籌。國發會表示，已對青創家所提意見進行了解，並從現行的新創行動方案提供必要的協助。



教育部青年發展署今天舉行青創家座談會，邀請副總統陳建仁與多位青年創業家對談。副總統陳建仁表示，青年創業可能面臨人才、資金、法規等問題，需要跨部會才能解決，將由國家發展委員會整合統籌，助青年創業發展並解決困境。



國發會產業發展處處長詹方冠表示，對於青年創業家提供的意見，已向教育部青年發展署了解，將進一步了解青年創業家面臨的問題與困境，若是國發會可以協助的部分，利用目前已有的政策方案，將盡力幫忙。



而數位經濟時代來臨，許多青年創業朝向新創發展，詹方冠說，日前已向行政院報告「優化新創事業投資環境」的五大行動方案，從市場、資金、法規、人才等面向提出建議，期望協助建立有利新創發展環境。



其中，針對新創產業部分，據國發會所提「優化新創事業投資環境」報告也指出，為促進與企業合作，透過導入企業資源，培訓學校團隊成立新創事業。



另外，教育部下的「大專校院創業實戰學習平台」，邀請專家學者輔導創業團隊，並建置業師人脈資料庫，鼓勵學生創業團隊至新創事業實習。（編輯：黃國倫）1070313