中鋼去年送黑熊傘忙翻 今年改送民生用品

中鋼2017年股東會紀念品為鋼骨二折傘，深具中鋼特色，當時製造的75萬傘供不應求。中鋼董事長翁朝棟透露，今年不再送傘，改送「民生用品」。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北14日電）去年中鋼公司股東會紀念品黑熊傘大轟動，總共製作75萬把還一傘難求，中鋼難以應付各界需求，著實折騰一陣子。中鋼董事長翁朝棟透露，今年不再送傘，改送「民生用品」。



中鋼去年股東會紀念品為鋼骨二折傘，傘骨採中鋼線材，傘布也是台灣製造，將公司生產的鋼材結合日常生活使用，深具中鋼特色。



這款二折傘最大的特色就是傘布設計融入台灣特色，訴求傳達在地化、自然風情與環保特色等議題，以台灣黑熊暢遊山林間為主題，背景色澤青春活潑，圖案設計與顏色搭配突顯中鋼長期關注生態保育與森林復育的努力，兼具時尚、創造力和中鋼穩重踏實精神。



黑熊傘深具特色，加上媒體大肆報導，一時之間所有大小股東都想擁有黑熊傘，股東會前各發送體系大排長龍，甚至為了搶傘還發生衝突，實在罕見。



中鋼原本依據前年股東會紀念品鈦碗的發送數量，最先訂製55萬把，但需求實在太龐大，翁朝棟說，最後竟然加訂20萬把，總共75萬把，真的把中鋼公司折騰夠了。



翁朝棟透露，今年股東會紀念品決定不再送傘，改送「日常用品」，但翁朝棟堅持不透露「日常用品」為何，也不透露這項「日常用品」是否採用中鋼自製鋼材為原料。



中鋼集團去年全年合併營收新台幣3470億1200萬元，年增18%，稅前盈餘234億329萬元，年增7%，相當不錯，配發股利額度是否會高過去年的每股現金0.85元，中鋼高層主管表示，配發現金股利的額度會跟0.85元差不多，至多高「一點點」。（編輯：張均懋）1070314