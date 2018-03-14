郭台銘羅智先首度合作 攜手為健康站台

科技與食品流通兩大巨頭首度合作，郭台銘夫婦與羅智先夫婦出席今天聯合公益記者會，宣布H2U健康ATM進駐百家7－ELEVEN共推智能存健康、精準做預防。圖左起鴻海董事長郭台銘夫人曾馨瑩、郭台銘、統一集團董事長羅智先、羅智先夫人高秀玲中央社記者韓婷婷攝 107年3月14日

（中央社記者韓婷婷台北14日電）鴻海科技集團董事長郭台銘與統一集團董事長羅智先今天上午一起為旗下的「永齡健康基金會」與「千禧之愛健康基金會」站台，推動智能存健康、精準做預防。



科技與食品流通兩大巨頭首度合作，郭台銘夫婦與羅智先夫婦共同出席今天聯合公益記者會，宣布H2U健康ATM進駐百家7-ELEVEN共推智能存健康、精準做預防，由郭台銘夫人曾馨瑩親自擔任此次公益活動的健康大使。



郭台銘指出，根據調查超過70%的人願意作年度健檢，但不到10%的人會每天量體重與血壓，現代人花很多時間在LINE及朋友社群小站上，但很少人會花時間到統一的健康小站關心自己的健康。



他透露昨天穿新鞋子，特別去走一萬步，今天3月14日白色情人節，情人節一年才一天，健康是365天，自己才是最重要的情人，今天要送給民眾最重要的禮物，天天量測是掌握自己健康的第一步，與統一集團合作引領健康服務24小時不打烊。現在只要走到7-ELEVEN就能進行量測，生理數據還能上傳到雲端，他特別呼籲在外打拚的年輕人們，帶爸媽來體驗量測服務，就讓健康ATM來替大家關心爸媽的健康。



雙方宣布千禧之愛健康基金會的健康小站系統即日起於全台19個縣市、100家7-ELEVEN採用永齡健康基金會建置的「H2U健康ATM」設立智慧健康小站，讓鄰近的社區及民眾皆可享受「H2U健康ATM」所提供的智能量測設備，體驗「門市量，手機查」的雲端智慧健康管理生活。



羅智先表示，畢竟三高病藥一年的健保成本就破新台幣380億元，只要多一些家庭現在開始多做一點健康管理，未來就可減少相關醫療支出。千禧之愛健康基金會很早就注意到高齡化、三高年輕化的問題，所以長期投入三高與腰圍異常的代謝症候群宣導，在7-ELEVEN設立千禧健康小站讓民眾方便量血壓及索取腰圍量尺也已有10年。



曾馨瑩表示，這是實踐健康互聯網的開始，每個體驗者的健康小數據可匯集成具意義的社區健康大數據，落實預防醫學，同時也能替台灣節省更多的醫療資源和成本，並推動社區邁向「上醫醫未病」的境界。（編輯：林興盟）1070314