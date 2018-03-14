米其林美食憂被查稅 許虞哲：報稅是義務

財政部長許虞哲14日強調，店家誠實報稅是義務，如果有誠實申報，國稅局不會查稅。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北14日電）米其林公布台灣版「必比登推介」美食餐廳名單，國民黨立委盧秀燕表示，觀光局贊助米其林來台評鑑，但餐廳出名後卻成政府查稅對象。財政部長許虞哲回應，誠實報稅本來就是義務。



米其林官方6日公布台灣「必比登推介」美食餐廳名單，共有36家店家及餐廳入選，其中10家來自夜市，今天下午將公布「台北米其林指南」。



盧秀燕今天在立法院財政委員會上指出，觀光局贊助新台幣4000萬元，邀請米其林來台灣評鑑，但這些店家等於「被迫參與」，「人怕出名豬怕肥」，結果反而成為政府查稅的對象，「他們有沒有拒絕評鑑的權利？」



列席財委會並備詢的許虞哲回應，根據初步調查結果，36家必比登推介餐廳中，有20家已開立發票，14家尚未達開立發票標準，而是採查定課徵1%營業稅；另有2家尚未辦理稅籍登記。這2家未辦營業登記的店家，分別是施老闆臭豆腐與梁記滷味。



許虞哲強調，店家誠實報稅是義務，如果有誠實申報，國稅局不會查稅；且假如店家都有誠實申報，何必擔心米其林評鑑？



許虞哲說，這些被米其林推薦的餐廳生意好，消費者前往消費會索取發票，發現店家未開發票，也會主動檢舉。「若這些店家月營收在20萬元以上，結果沒開發票，也會被人質疑」。（編輯：林孟汝）