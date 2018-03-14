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羅智先：郭台銘是我的偶像

發稿時間：2018/03/14 11:58

最新更新：2018/03/14 11:58

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）統一集團董事長羅智先今天表示，鴻海是很值得投資的企業，自己跟阿土伯一樣也是鴻海的股東；他並說，「我是郭董的忠實粉絲，郭台銘是我的偶像」。

郭台銘夫婦與羅智先夫婦今天上午一起為各自旗下的「永齡健康基金會」與「千禧之愛健康基金會」站台，兩基金會首度合作，宣布H2U健康ATM進駐百家7-ELEVEN共推智能存健康、精準做預防。

羅智先致詞時表示，「我是郭董的忠實粉絲，郭台銘是我的偶像」，過去在不同行業比較沒有機會碰在一起，曾經想過有什麼機會能碰到郭董，如果當他的同業絕對不敢，自己當鴻海的股東很久，只是不敢像阿土伯一樣到股東會現場，相信郭董能將鴻海治理很好。

羅智先強調，鴻海是很值得投資的企業，做的很多事情是與未來生活很多相關連，自己未來會持續增加鴻海持股。

今天是3月14日白色情人節，郭台銘與羅智先不約而同均穿著白色上衣外，也穿白色球鞋，郭台銘指自己鞋子是為了今天白色情人節買的；羅智先則透露，自己的鞋子是傳統情人節2月14日買的，「雖然與郭董在不同行業，但對某些美好的事物選擇是雷同的，包括鞋子、老婆。」

講到健康管理，郭台銘說，「自己相當重視健康」，多運動，多走路爬樓梯是自己每天要做的，每天走1萬步，只要有樓梯就一定選擇樓梯。羅智先則說，自己主要運動是走路，「好吃好睡，隨時能吃隨時能睡」，是自己對身體健康的重要指標，未來會更加強走路部分。（編輯：郭萍英\林孟汝）1070314

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