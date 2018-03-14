守護自炊族健康 抽油煙機風量強制檢驗

（中央社記者廖禹揚台北14日電）除二手菸外，烹調油煙也是導致肺癌的汙染源之一，考量民眾健康，經濟部公告將抽油煙機商品的「風量」測試納入強制性檢測項目，明年元旦起進入市場商品都要符合此項標準。



經濟部標準檢驗局今天發布新聞稿指出，已於2月27日公告對抽油煙機產品新增強制性檢驗項目「風量」，應符合CNS 3805下限值（單風扇每分鐘10立方公尺、雙風扇每分鐘11.6立方公尺），另若於商品本體、包裝、標貼或說明書等處標示風量者，除應符合CNS 3805下限值外，實測值不得低於標示值的95%。



標檢局表示，抽油煙機列屬應施強制性檢驗範圍，完成檢驗程序後才能出廠或輸入國內市場，這次新增「風量」測試項目公布後已可受理檢驗申請，且明年1月1日起進入市場銷售的商品都必須符合此項標準。



標檢局呼籲，消費者選購抽油煙機時應注意購買貼附商品檢驗標識的商品，仔細檢視廠商名稱、地址、型號及規格等標示是否清楚，並委由專業人員依安裝說明執行安裝，以確保抽油煙機高度及管道安裝符合排煙需求，避免影響排煙效果或造成油煙倒灌現象。



標檢局並提醒，使用抽油煙機時可將門窗開個小縫，但若窗戶正對抽油煙機，則不宜開啟，避免空氣對流過大，使油煙尚未上升至有效吸力範圍前便因空氣對流擴散，降低抽油煙效果；烹調開始時即應開啟抽油煙機，另於烹調結束後多運轉約5分鐘再關閉，以最大程度排除廚房內殘留有害氣體。



此外，即便是宣稱「免拆洗」的抽油煙機，仍應經常清潔濾油網、集油盒等部位，並擦拭外觀，避免累積油垢導致生鏽或影響抽油煙效果，降低抽油煙機使用壽命。（編輯：蘇志宗）1070314