/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
>rss

聯發科發表P60晶片 攜手大廠打造AI生態系

發稿時間：2018/03/14 17:08

最新更新：2018/03/14 17:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者張建中新竹14日電）手機晶片廠聯發科今天發表曦力P60晶片，宣布與騰訊、商湯、虹軟、曠視等多家人工智慧(AI)廠商合作，一同打造AI生態系，共創AI未來。

聯發科今天在中國大陸北京舉行曦力P60發表會，邀請多家AI合作夥伴參與，展示手機AI創新應用。

聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖指出，P60是聯發科首款內建多核心人工智慧處理器(Mobile APU)及NeuroPilot AI技術的智慧手機系統單晶片，並整合騰訊等多家AI廠商的方案。

其中，騰訊安全研發的TRP-AI反病毒引擎，引入基於APP行為特徵的動態檢測，結合AI深度學習，以即時發現未知病毒、變異病毒，與病毒惡意代碼雲端控制及下載等情況，更聰明地保護用戶手機安全。

騰訊開發的天天P圖，則具自拍相機、照片裝飾美化、變裝變臉娛樂圖片應用等功能。

聯發科P60搭配商湯的AI人臉解鎖方案，只要約100毫秒就可完成整個解鎖算法的程序，使用者在解鎖過程不會有絲毫感覺。

曠視科技則在P60平台上開發出包含安全人臉識別解鎖、先進影像處理、單鏡頭背景虛化、智慧手勢識別等AI相關應用。

虹軟也在P60平台上開發AI人像背景虛化、虛擬打光、單鏡頭背景虛化等影像處理的多款AI應用。（編輯：黃國倫）1070314

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP