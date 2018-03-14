聯發科發表P60晶片 攜手大廠打造AI生態系

（中央社記者張建中新竹14日電）手機晶片廠聯發科今天發表曦力P60晶片，宣布與騰訊、商湯、虹軟、曠視等多家人工智慧(AI)廠商合作，一同打造AI生態系，共創AI未來。



聯發科今天在中國大陸北京舉行曦力P60發表會，邀請多家AI合作夥伴參與，展示手機AI創新應用。



聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖指出，P60是聯發科首款內建多核心人工智慧處理器(Mobile APU)及NeuroPilot AI技術的智慧手機系統單晶片，並整合騰訊等多家AI廠商的方案。



其中，騰訊安全研發的TRP-AI反病毒引擎，引入基於APP行為特徵的動態檢測，結合AI深度學習，以即時發現未知病毒、變異病毒，與病毒惡意代碼雲端控制及下載等情況，更聰明地保護用戶手機安全。



騰訊開發的天天P圖，則具自拍相機、照片裝飾美化、變裝變臉娛樂圖片應用等功能。



聯發科P60搭配商湯的AI人臉解鎖方案，只要約100毫秒就可完成整個解鎖算法的程序，使用者在解鎖過程不會有絲毫感覺。



曠視科技則在P60平台上開發出包含安全人臉識別解鎖、先進影像處理、單鏡頭背景虛化、智慧手勢識別等AI相關應用。



虹軟也在P60平台上開發AI人像背景虛化、虛擬打光、單鏡頭背景虛化等影像處理的多款AI應用。（編輯：黃國倫）1070314