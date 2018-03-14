保險業去年保費收入3.57兆 創歷史新高

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）保發中心董事長桂先農今天表示，保險業去年表現亮眼，總保費收入3.57兆元，創歷史新高。因應今年底的洗錢評鑑，保發中心將辦防制洗錢教育訓練，以及防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗。



保險事業發展中心今天舉辦2018年保險業高階主管暨人資/訓練主管聯誼會，桂先農致詞時指出，產、壽險業去年表現亮眼，整體保險業2017年總保費收入新台幣3兆5769億元，年增率9.1%，這些數字都是歷史新高。



根據保發中心統計，去年壽險業總保費收入3兆4202億元，年增2869億元，成長率為9.2％，產險業保費收入為1567億元，年增108億元，成長率為7.4%。



另外，桂先農表示，因應台灣今年第4季將接受亞太防制洗錢組織（APG）相互評鑑，保發中心將陸續與國內外相關機構合作辦理防制洗錢教育訓練，以及辦理「防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗」，以強化從業人員防制洗錢知識，希望增強我國金融業的國際信譽及評等。



同時，桂先農也指出，保發中心也將持續推廣保戶服務認證測驗，促進保險業重視保戶服務的核心價值，第17屆測驗將於6月23日舉辦。未來保發中心會持續配合主管機關政策，引進創新保險商品及服務觀念，協助推廣保險電子商務，培育具國際競爭力的保險專才，營造保險業有利的專業養成環境。（編輯：黃國倫）1070314