/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 米其林頤宮霍金繁星放榜
>rss

Garmin Pay上線 搶攻行動支付百億商機

發稿時間：2018/03/14 20:09

最新更新：2018/03/14 20:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者江明晏台北14日電）穿戴品牌Garmin今天攜手一卡通與六大銀行，共同宣布橫跨票證與信用卡的穿戴支付平台Garmin Pay正式上線，可透過Garmin指定錶款獨立使用，瞄準行動支付百億商機。

2017行動市場支付市場風起雲湧，各大支付品牌在台啟用服務，四大超商陸續開通行動支付應用，主管機關也從政策面與通路端支持，全力達成2020年行動支付普及率達6成的目標。

穿戴裝置品牌Garmin自2016年投入行動支付，與iPASS一卡通推出全台首款支付手環，至今已創下高達95%動卡率。

Garmin今天攜手iPASS一卡通與中國信託、玉山、台北富邦、台新、國泰世華、聯邦等六大銀行，共同宣布橫跨票證與信用卡的穿戴支付平台Garmin Pay正式上線。

Garmin亞太區總經理黃寶藏表示，觀察各大國際支付品牌在台啟用後，民眾已養成使用行動支付習慣，相較智慧手機，相信穿戴式手錶、手環更具直覺支付的優勢，Garmin Pay同時支援票證與信用卡支付，可涵括大多數非現金支付的消費場域。

Garmin Pay為開放式平台，不限制特定手機廠牌，iOS及Android作業系統皆可以下載Garmin Connect Mobile APP應用程式，也可搭配支援Garmin Pay功能的錶款。

使用時，Garmin Pay付款時不需與手機連線，可獨立使用手錶付款，如手錶有離開手腕進行支付需求，也僅需重新輸入密碼即可使用，若密碼輸入錯誤達3次，Garmin Pay即會自動關閉錢包功能，提供高安全性的操作體驗。（編輯：黃國倫）1070314

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP