Garmin Pay上線 搶攻行動支付百億商機

（中央社記者江明晏台北14日電）穿戴品牌Garmin今天攜手一卡通與六大銀行，共同宣布橫跨票證與信用卡的穿戴支付平台Garmin Pay正式上線，可透過Garmin指定錶款獨立使用，瞄準行動支付百億商機。



2017行動市場支付市場風起雲湧，各大支付品牌在台啟用服務，四大超商陸續開通行動支付應用，主管機關也從政策面與通路端支持，全力達成2020年行動支付普及率達6成的目標。



穿戴裝置品牌Garmin自2016年投入行動支付，與iPASS一卡通推出全台首款支付手環，至今已創下高達95%動卡率。



Garmin今天攜手iPASS一卡通與中國信託、玉山、台北富邦、台新、國泰世華、聯邦等六大銀行，共同宣布橫跨票證與信用卡的穿戴支付平台Garmin Pay正式上線。



Garmin亞太區總經理黃寶藏表示，觀察各大國際支付品牌在台啟用後，民眾已養成使用行動支付習慣，相較智慧手機，相信穿戴式手錶、手環更具直覺支付的優勢，Garmin Pay同時支援票證與信用卡支付，可涵括大多數非現金支付的消費場域。



Garmin Pay為開放式平台，不限制特定手機廠牌，iOS及Android作業系統皆可以下載Garmin Connect Mobile APP應用程式，也可搭配支援Garmin Pay功能的錶款。



使用時，Garmin Pay付款時不需與手機連線，可獨立使用手錶付款，如手錶有離開手腕進行支付需求，也僅需重新輸入密碼即可使用，若密碼輸入錯誤達3次，Garmin Pay即會自動關閉錢包功能，提供高安全性的操作體驗。（編輯：黃國倫）1070314