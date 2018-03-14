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高溫估多用電3% 台電赴立院拚核二再轉

發稿時間：2018/03/14 23:52

最新更新：2018/03/14 23:52

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（中央社記者黃雅娟台北14日電）面對經濟成長及極端高溫，台電預估今年尖峰用電量，將較去年底預估多出2至3%，明天將至立法院進行專案報告，申請停機超過650天的核二廠2號機再轉，可望增加備轉容量率3%。

台電公司2月5日申請核二廠2號機再轉，經過一個月審查，原子能委員會3月5日公布審查結果，確認2號機符合再轉要求。明天將赴立法院教育及文化委員會進行專案報告。

根據台電為明天赴立法院準備的專案報告內容，由於今年經濟景氣穩定成長，加上極端氣溫異常，用電需求增加。台電預估，今年用電尖峰負載，將較去年底預估再增加2至3%。

台電認為，裝置容量98.5萬瓩的核二廠2號機再轉後，可望增加3%的備轉容量率，有助於維持穩定供電，提高台電在電力上的調度能力。

台電以今年3月5日為例，全台氣溫飆高至攝氏30度以上，最高溫達攝氏36度，用電量2946萬瓩則創下歷史3月新高點，備轉容量僅3.49%，較預估多出116萬瓩。

而核二廠2號機再轉申請，台電表示，是核能機組大修後的正常程序，該機組將於112年3月如期屆齡除役，無論專案報告後該機組是否再轉，都不會影響政府2025非核家園目標。

經濟部報告內容則指出，已責成台電做好地方溝通。自107年1月開始，針對萬里及金山地區的區長、里長、農漁會、議員服務處、社區發展協會、宮廟委員及地方仕紳等共30場次，說明機組已做好萬全準備，爭取地方鄉親支持。

經濟部表示，為確保核二廠2號機安全運轉，同步要求台電執行再轉前檢查，並規劃再轉後所有階段的管控與應變措施，預擬安全對策，確保機組再轉後的安全。

核二廠2號機105年5月16日機組大修後併聯發電，隨即發生跳機事件，台電公司在修復後提出相關報告，經原能會完成審查，因未能赴立法院進行報告，無法併聯發電。去年9月台電提出歲修計畫，經原能會審查，10月2日同意後，迄今未再運轉，停機超過650天。1070314

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