新台幣改版去威權象徵 央行：視促轉會決定

針對新台幣鈔券、硬幣改版議題，中央銀行總裁楊金龍15日表示，促轉條例已經通過，央行會「依法施政」。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北15日電）針對新台幣鈔券、硬幣改版議題，中央銀行總裁楊金龍今天表示，促轉條例已經通過，但必須明確指認新台幣圖案含有威權象徵；若促轉會做出要新台幣改版的決議，央行會「依法施政」。



立法院去年12月三讀通過促進轉型正義條例，由行政院下設促進轉型正義委員會，規劃開放政治檔案、清除威權象徵，平復威權時期司法不法等任務，並於提出完整調查報告後解散。



楊金龍今天列席立法院財政委員會進行業務報告並備詢。



國民黨立委賴士葆表示，促轉條例通過，引發新台幣鈔券、硬幣改版議題。他問楊金龍「新台幣要不要改版？」



楊金龍答詢時表示，促轉條例已經通過，但必須明確指認新台幣圖案含有威權象徵，「如果它做這樣的決定，要新台幣改版的話，我想我們就依法施政」。



賴士葆問楊金龍，此種說法是否代表「彭規不楊隨」？央行為了服務政治，不惜犧牲納稅人新台幣500億元改版新台幣嗎？對此，楊金龍否認，表示在前總裁彭淮南退休前，央行內部就有此共識，未涉及威權象徵的圖像不會調整，「譬如我們的鈔券內有動物、有山、有科學教育、體育等，就不會改」。（編輯：陳永昌）1070315