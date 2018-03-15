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賴清德：小國大戰略 打造生醫兆元產業

發稿時間：2018/03/15 13:12

最新更新：2018/03/15 13:12

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（中央社記者顧荃台北15日電）行政院長賴清德今天表示，推動生醫產業發展已見初步成效，未來策略上將發揮小國大戰略，拉進更多國際伙伴一起打拚，讓生醫產業成為下一個兆元產業。

賴清德上午在行政院院會聽取科技部「生醫產業創新推動方案」執行績效報告。

科技部次長蘇芳慶表示，民國106年台灣生醫產業營業額估計為新台幣4860億元，較105年成長3.4%；生醫產業民間投資額達526.2億元，較上一年增加16.8億元，成長率3.3%；投資案更達118件，較上一年成長25.5%，有效拉動國內資本投資成長。

蘇芳慶說，生醫產業創新推動方案推動至今，台灣廠商開發的新藥有5項獲國際藥證，106年台灣廠商研發新藥中也有3項成功在台上市；另外，106年台灣醫療器材產品有55項獲美國食品暨藥物管理局（FDA） 510(K)上市核可，其中更包含37項高值醫材，台灣品牌成功打入國際高端市場。

行政院副發言人丁允恭轉述，賴清德在院會中表示，推動生醫產業發展為總統蔡英文揭示「五加二」產業創新中重要政策之一，目前在新藥與醫材研發、法規環境改善、資本市場調整、人才培訓及建構產業生態系等方面已見初步成效，請持續精進。

賴清德說，後續國家生技研究園區完竣啟用後，應以促成國家科技研發、知識創新與產業提升為使命，以達台灣成為國際級生醫創新研發樞紐願景；在連結未來產業發展與國民健康照護方面，積極落實精準醫療、特色醫療、智慧醫療等相關工作。（編輯：李明宗）1070315

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