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挺小農 電視購物果園現場開賣新竹桶柑

發稿時間：2018/03/15 15:46

最新更新：2018/03/15 15:46

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（中央社記者江明晏台北15日電）「別讓果農血本無歸」，新竹各地有大規模柑橘未採，東森集團策略執行長王令麟號召力挺果農，將透過旗下電視購物、購物網等通路販售新竹縣峨眉鄉桶柑，預計將銷售2萬斤，販售金額將全數回饋果農。

因盛產與天候變化，新竹各地有大規模的柑橘未採，全台柑橘豐收供需失衡，果賤傷農，東森購物主動與新竹縣峨眉鄉合作，將透過旗下電視購物、購物網等通路販售新竹縣峨眉鄉桶柑，每箱20斤售價新台幣400元，約80至90顆的數量。

東森集團策略執行長王令麟呼籲消費者訂購物美價廉的新鮮桶柑，別浪費今年的好品質，更別讓桶柑農友血本無歸，一起力挺果農、度過難關。

東森購物指出，新竹是桶柑生產大縣，其中峨眉鄉占全縣桶柑種植面積4成，柑橘往年總產量約4.2萬多公噸，今年因沒有颱風危害，盛產約5萬多公噸，由於年後水果需求量低，導致市場狀況銷售不佳，柑橘類價位也下跌約2成，果農正面臨農損。

東森購物商品開發人員在3月初實地探訪峨眉鄉，發現當地所產的桶柑平均甜度可達到12度以上，果實碩大、甜度品質皆維持高水準，1月成熟待採時又碰到寒害與雨害，許多果農根本採摘不及，以致現在滿山滿園都還是金黃色柑橘，團隊在瞭解後立刻成立節目專屬團隊，將於3月16日於頻道戶外現場開賣。

為消費者尋找台灣各地農產品，東森購物多次出動SNG車以「東森農場」戶外現場開賣，例如台南麻豆50年嚴選老欉文旦、雲林東勢薑母鴨、雲林麥寮戰斧豬與嘉義新港茂谷柑等。（編輯：李淑華）1070315

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