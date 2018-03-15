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深澳電廠環差過關 林右昌：不能增加基隆污染

發稿時間：2018/03/15 16:53

最新更新：2018/03/15 17:21

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（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）台電深澳電廠環境差異報告案昨天通過，雖經變更後開發海域不涉及基隆市，不過基隆市長林右昌今天透過幕僚重申，市府立場就是不能增加基隆的污染，並建請新北市府加強稽查。

林右昌表示，最重要還是新北市政府及當地居民意見，台電無論要採取何種方案，除要說服新北市政府和在地居民外，相關資訊也須公開、透明並理性討論，因擴建計畫位於新北市轄區，同時建請新北市政府加強督導，避免因公安意外產生污染。

林右昌指出，一旦計畫開始執行，台電也應在基隆市設置空氣品質等相關測站並將資訊公開，基隆市若出現空氣品質不良時也需配合降載。

根據台電「深澳發電廠更新擴建計畫環境影響說明書」，原計畫將在新北市瑞芳區蕃子澳灣西側海灣，填築儲媒用地面積約7.62公頃，灰塘面積約6.25公頃，相關卸煤碼頭、進出水渠道、迴船池、連絡棧橋、助導航設施、輸煤設施及防波堤等也規劃設置在蕃子澳灣。

不過，台電基於外界對海域影響疑慮，計畫排除開發蕃子澳灣，將相關設施調整至位於深澳灣內的「中油港區」，因蕃子澳約有一半海域位於基隆市，排除蕃子澳灣後開發範圍已不涉及基隆市，影響範圍將縮減在深澳灣。

另外，煤倉位置也從蕃子澳灣移回深澳電廠內西北側，改採4座室內密閉型筒式煤倉，每座儲槽容量約為7萬公噸重，相較原計畫少2座儲槽，至於燃煤輸送系統則自卸煤碼頭至濱海公路段採氣浮式皮帶機，以地下隧道通過濱海公路進入廠區，全長約1600公尺均採密閉式系統。（編輯：方沛清）1070315

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