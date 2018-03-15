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106年外幣保單銷售 美元投資型年翻2倍

發稿時間：2018/03/15 18:57

最新更新：2018/03/15 18:57

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（中央社記者黃雅娟台北15日電）金融監督管理委員會今天公布民國106年外幣保單銷售總額；其中，投資型保單年成長幅度超過1倍以上，以美元投資型保單年增2.3倍，賣贏澳幣及人民幣；今年1月人民幣投資型保單銷售則急起直追。

根據金管會提供資料顯示，美元投資型保單106年銷售總額為39.56億美元（約新台幣1150億元），年增2.3倍；傳統型保單為106.37億美元（約新台幣3093億元），年增66%；總計145.93億美元（約新台幣4244億元），年增92%。

澳幣保單106年銷售總額為24.61億澳幣（約新台幣562億元），年增88%；其中，投資型保單為10.33億澳幣（約新台幣236億元），年增1倍；傳統型保單為14.28億澳幣（約新台幣326億元），年增76%。

106年人民幣保單，投資型保單為12.66億人民幣（約新台幣58億元），年增1.8倍；傳統型保單為1.61億人民幣（約新台幣7億元），年減50%；總計14.27億人民幣（約新台幣65億元），年增83%。

而今年1月外幣保單金額，美元保單總計24.56億美元（約新台幣714億元），投資型為10.58億美元（約新台幣307億元）、傳統型為13.98億美元（約新台幣406億元），年增率分別為8.9倍及42%，年度保單總銷售金額則較去年同期增加1.26倍。

澳幣保單則呈現年減趨勢，金管會指出，1月澳幣保單總銷售金額為1.29億澳幣（約新台幣30億元），年減36%；其中，投資型保單為0.61億澳幣（約新台幣14億元），傳統型為0.68億澳幣（約新台幣15億元），分別年減44%及27%。

人民幣保單今年1月銷售總額則為15.96億人民幣（約新台幣73億元），去年同期為0.6億人民幣；投資型為15.86億人民幣（約新台幣73億元），傳統型則為0.1億元人民幣（約新台幣4600萬元），去年同期分別為0.26億人民幣及0.34億人民幣（各約新台幣1億元）。（編輯：蘇志宗）1070315

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