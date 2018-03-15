網購拚24小時到貨 商店街破百萬件蝦皮數千

（中央社記者吳家豪台北15日電）蝦皮購物14日推出24小時快速到貨服務，已有數千件商品適用並持續增加；商店街今天表示，在PChome集團倉儲物流支援下，目前超過100萬件商品可提供24小時到貨。



商店街今天透過新聞稿宣布，今年初首度推出進倉服務，在春節活動期間業績較去年同期成長5成，買氣持續升溫，目前超過100萬件商品可提供24小時快速到貨。商店街並加碼限時優惠，自即日起至21日活動期間，在24h快速到貨專區內購物滿新台幣1000元，可現折200元。



商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，PChome率先推出24h到貨的服務，此項物流服務早已成為各家後起電商學習仿效與追求的網購銷售模式。



黃淑琳說，PChome商店街於年初獲得網家集團倉儲物流支援下，領先B2B2C（企業對企業對消費者）業界推出進倉服務，大步進階到24h快速到貨服務，優化且提供更迅速的網購物流服務，此項進倉服務推出至今，物件數、訂單數及營業額不斷增加，顯示進倉服務策略奏效，進而引起其他業者陸續跟進。



黃淑琳建議消費者，選用電商業者提供的24h快速到貨服務時，可比較瞭解各家電商平台提供的物件數與實質優惠，包括配送區域、平台折扣，選擇最優惠的平台再下單；目前商店街100萬件24h快速到貨商品不限金額、不限次數可宅配0元免運費，全台不分縣市（離島除外）皆可提供24h到貨服務。



事實上，有網友發現，蝦皮官網列出不適用24h到貨服務的地區似乎偏多；也有網友指出，蝦皮在北部地區的快速到貨服務限制範圍與momo購物網差不多。



對此，蝦皮購物回應，蝦皮24h的服務範圍與大多數平台業者相符，但仍會持續努力提供用戶更佳的購物體驗，目前已有數千件商品可24小時快速到貨。



蝦皮購物強調，蝦皮24h提供24小時客服不打烊服務，包含電話、線上聊聊、電子郵件等，提供用戶即時回應。（編輯：張均懋）1070315