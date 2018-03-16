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台網購頻率達45% 購物網站優先

發稿時間：2018/03/16 08:09

最新更新：2018/03/16 08:09

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）網購越來越普及。MIC調查顯示，台灣網友10次購物行為中，約4.5次透過網購通路。年輕網購族投入行為穩定持續，優先管道是購物網站。

資策會產業情報研究所（MIC）針對消費者網購行為進行大調查，發現台灣網友日常購物，整體網購頻率已逼近實體購物，在10次購物行為中，約有4.5次是透過網購通路，其中21歲到45歲族群網購頻率又高於整體平均。

資策會MIC資深產業分析師張筱祺表示，雖然台灣網購普及率相當高，但觀察消費者實際購物習慣，實體通路仍扮演重要管道，呼應近年虛實整合、新零售的發展趨勢。

調查結果顯示去年平均網購金額約新台幣2萬6487元，比起2016年的2萬7715元小幅衰退，主要與不同年齡族群的消費狀況消長有關。

從年齡層來看，MIC調查指出，41歲到55歲族群去年消費金額大幅減少，部分甚至衰退幅度達36%，且網購次數也較前年減少。不過，26歲到40歲族群網購次數卻較往年成長，年消費金額也上升，其中26歲到30歲族群更成長14%，從2萬1131元上漲到2萬4106元。

張筱祺指出，儘管41歲以上族群整體財力較佳，但網購習慣與黏著度不如年輕族群，因此較容易出現網購金額、頻率不穩定的現象；反觀年輕網購族，現階段雖然經濟能力較弱，但對網路黏著度高，網購投入行為因此較穩定持續。

從網購管道來看，MIC調查發現，網購族獲取產品資訊的優先管道是購物網站（59.1%），勝過使用Google（40.2%），甚至是其他管道如Facebook（26.7%）、比價網站（25.9%）或入口網站（16.8%）。

當網購族想購買特定產品時，調查顯示，PChome（含24h/商店街）（40.8%）列搜尋網站首位，其次依序是Google（32.5%）、Yahoo（含超級商城/購物中心）（31.3%）、蝦皮購物（26.9%）、露天拍賣（24.7%）、momo購物網（23.2%），其他比價網站如Feebee、FindPrice、EZprice比例均不到2成。

張筱祺指出，購物網站成為消費者搜尋產品的首選，不僅代表搜尋行為出現分流，也反映相較於廣泛搜尋的搜尋引擎或需要導購的比價平台，購物網站提供的直接搜尋與結帳管道，更能吸引消費者。

MIC調查顯示，網購者最常購物的前五大B2C平台依序是PChome 24h（50%）、Yahoo購物中心（45%）、momo購物網（41.5%）、創業家兄弟（17.9%）與博客來（16%）。

網購者最常購物的B2B2C、C2C開店平台，前五名依序是露天拍賣（36.8%）、蝦皮購物（36%）、PChome商店街（36%）、Yahoo拍賣（33.9%）與Yahoo超級商城（31.3%）。(編輯：趙蔚蘭)1070316

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