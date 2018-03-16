蘋果新款iPhone面板規格 市調這樣說

（中央社記者潘智義台北16日電）專業市調機構IHS Markit預估，蘋果2018年將推出兩款採柔性主動有機發光二極體（AMOLED）面板的5.85吋、6.45吋智慧型手機，及一款6.1吋液晶（LCD）面板智慧型手機。



為迎接即將於4月19日在台北舉行的「2018台灣顯示產業研討會」，IHS Markit今天發給會員的邀請文件中，特別介紹蘋果（Apple）今年將推出的幾款iPhone智慧型手機。



IHS Markit分析，雖然蘋果iPhone X的銷售未達到面板廠商的預期，主要面板供應商三星顯示器公司已被迫降低柔性AMOLED面板工廠的產能利用率，但這對於即將在2018年第2季、第3季推出的新iPhone系列來說，卻可能是個好消息。因為這樣一來可望促使產品降價，並因產品種類增多，觸發消費者對iPhone的購買意願，或換機需求。



IHS Markit調查，iPhone X銷售不如預期，iPhone X 5.85吋2436X1125畫素的柔性AMOLED面板 2017年出貨量為5500萬片，但手機銷售量約為4500萬台，導致有超過1000萬片的面板庫存轉入2018年。



IHS Markit預估，2018年iPhone採用柔性AMOLED面板供應商仍將以三星顯示器公司為主，但另外增加樂金顯示器公司。樂金顯示器公司正努力在2018年下半年取得蘋果AMOLED面板供應資格，將生產iPhone X Plus智慧手機所需面板。



對於AMOLED面板，IHS Markit認為，Apple將只採用柔性AMOLED面板，排除剛性AMOLED面板。預估2018年Apple需要為iPhone X、iPhone XS、iPhone X Plus手機購買1.1億至1.3億片柔性AMOLED面板。



除了AMOLED面板，IHS Markit認為，2018年蘋果所需的低溫多晶矽（LTPS）液晶顯示器面板，將由日本顯示器公司（JDI）、夏普、樂金顯示公司供貨。日本顯示器公司在面板設計和切割過程中，將面臨產能的限制，台灣的緯創（Wistron）將成為日本顯示器公司技術上的重要合作夥伴。（編輯：郭萍英）1070316