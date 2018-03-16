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英調查Financial.org 涉台灣等7亞洲國投資人

發稿時間：2018/03/16 12:15

最新更新：2018/03/16 12:15

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（中央社倫敦/雅加達15日綜合外電報導）據消息人士，英國金融監管機構正對未受監管公司Financial.org展開調查。這家公司贊助一支一級方程式（Formula One）車隊，吸引台灣等亞洲多國的投資人。

路透社報導，根據總部設於英國的Financial.org官網和來自中國、馬來西亞、新加坡、台灣、泰國、阿拉伯聯合大公國和越南等7名投資人，Financial.org告訴投資人，若他們不將最低投資金額3000美元（約新台幣8萬7510元）提高到1萬美元（約新台幣29萬1700元），就要關閉他們的帳戶。

路透社1月曾報導，儘管Financial.org未獲授權進行金融交易，但仍為亞洲投資人管理數十萬美元資金。投資人表示，他們的錢有投資在美股中。

自稱是教育事業的Financial.org，並不在英國金融行為監理總署（FCA）的授權和監管公開名單上，為客戶買賣股票或債券。在沒有監管許可的情況下提供投資服務，在英國是刑事犯罪。

消息人士告訴路透社：「FCA正在調查這家公司的活動。」

Financial.org為英國F1車隊威廉斯（Williams）贊助商。記者寄信到Financial.org位於倫敦金絲雀碼頭的辦事處，並寄兩封電子郵件到它的信箱，都無回音。Financial.org也已移除官網上的電話號碼。

威廉斯車隊不願對此事置評。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1070316

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