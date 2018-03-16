/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 宮澤理惠詹順貴米其林頤宮
>rss

米其林效益擴散 商仲：店面商場可望沾光

發稿時間：2018/03/16 12:20

最新更新：2018/03/16 12:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北16日電）這次摘星米其林的20家餐飲業中，4家位於商場或餐飲大樓，12間屬街邊店。外商商仲認為，米其林為台灣美食加值，不排除吸引國外餐飲業來台設點，有利零售店面和商場房產投資商機。

台灣美食及特色小吃一向吸引國際旅客，餐飲業已是台北租賃需求的主力之一。外商商仲世邦魏理仕認為，由於台北核心資產收益率低，台北米其林指南名單公布後，今年有望見到部分投資人轉向尋求加值型投資機會，其中零售類不動產將是投資人較感興趣的標的。

世邦魏理仕台灣研究部副董事李嘉玶認為，在這波米其林風潮帶動下，世邦魏理仕預期具有加值潛力的零售店面或商場可望引起特定機構投資人注意。

她認為，透過物業管理的升級、將高級餐廳或精緻餐酒館納入租戶組合，再藉由餐廳的知名度，或是米其林光環的加持，以有效提升來客數與營業收入，最終獲得更高的投資回報。

她分析，觀察國際旅客在台消費傾向，旅館外餐飲費用佔總支出比例逐年成長，2016年的占比達17%。台北米其林指南的發行有望提升台灣觀光市場的國際能見度，並可指引國際旅客探索和發掘台北多元的美食種類；獲得米其林星級推薦的餐廳也可望吸引更多饕客前來，特別是台北米其林餐廳的價格比眾多國際星級餐廳相對平實。

李嘉玶說，2017年新進台灣的國際零售品牌中，餐飲業比例佔40%，而2018年第一季比例更高達50%，其中以日本為首的亞洲餐廳業者最積極，台灣本土餐飲集團持續拓點或推出更多新品牌，估計2018年餐飲業仍是零售租賃市場的需求主力，並可望見到更多國際餐飲業者來台布局，未來可能有國外米其林餐廳或明星主廚餐廳前來探路，可望相繼帶動投資人轉向關注零售店面和商場等加值型投資機會。（編輯：鄭雪文）1060316

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP