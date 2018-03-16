/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 宮澤理惠詹順貴米其林頤宮
>rss

東協電商物流配送 貿協攻最後一哩路商機

發稿時間：2018/03/16 14:49

最新更新：2018/03/16 14:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃自強新加坡16日專電）新加坡舉行電子商務與物流配送相關商展，受東協及歐美買家關注，外貿協會主動出擊參展，希望凸顯台灣在東南亞的物流及電子商務產業優勢，搶攻「最後一哩路」新藍海商機。

新加坡從昨天起舉辦為期兩天的第4屆「Last Mile Fulfilment Asia」商展，除泰國、緬甸及新加坡等東協國家零售、電子商務、物流及配送業者參展外，不乏有知名國際快遞業者介紹最新的物流新科技。

新加坡台貿中心主任張碧容今天告訴中央社記者，東南亞數位經濟發展不容小覷，擁有龐大商機，尤其，為落實政府推動「新南向政策」，外貿協會要透過這次商展，了解線上、線下最後一哩路的配送、物流新科技及市場趨勢，搶占灘頭堡。

張碧容以電子商務發展為例，說明東協經濟體人口眾多，電子商務方興未艾，更是當紅炸子雞，台灣電商業者不僅要看準商機，也要實際赴東協國家考查市場脈動，才能擴大電商版圖。

對於新加坡這次商展，張碧容認為，電子商務完整的物流模式，包括倉儲、運送路線、配送到府等重要節點，電商平台業者如何善用節點，讓最後一哩路運送更順暢，則是搶進東協市場最大的挑戰。

張碧容強調，電子商務發展紅火，商機無限，但進軍東協市場除要有國際化視野，也要有在地化思維，深入了解東協國家不同的文化與人文風情，從中發掘最佳商業模式。（編輯：紀錦玲）1070316

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP