東協電商物流配送 貿協攻最後一哩路商機

（中央社記者黃自強新加坡16日專電）新加坡舉行電子商務與物流配送相關商展，受東協及歐美買家關注，外貿協會主動出擊參展，希望凸顯台灣在東南亞的物流及電子商務產業優勢，搶攻「最後一哩路」新藍海商機。



新加坡從昨天起舉辦為期兩天的第4屆「Last Mile Fulfilment Asia」商展，除泰國、緬甸及新加坡等東協國家零售、電子商務、物流及配送業者參展外，不乏有知名國際快遞業者介紹最新的物流新科技。



新加坡台貿中心主任張碧容今天告訴中央社記者，東南亞數位經濟發展不容小覷，擁有龐大商機，尤其，為落實政府推動「新南向政策」，外貿協會要透過這次商展，了解線上、線下最後一哩路的配送、物流新科技及市場趨勢，搶占灘頭堡。



張碧容以電子商務發展為例，說明東協經濟體人口眾多，電子商務方興未艾，更是當紅炸子雞，台灣電商業者不僅要看準商機，也要實際赴東協國家考查市場脈動，才能擴大電商版圖。



對於新加坡這次商展，張碧容認為，電子商務完整的物流模式，包括倉儲、運送路線、配送到府等重要節點，電商平台業者如何善用節點，讓最後一哩路運送更順暢，則是搶進東協市場最大的挑戰。



張碧容強調，電子商務發展紅火，商機無限，但進軍東協市場除要有國際化視野，也要有在地化思維，深入了解東協國家不同的文化與人文風情，從中發掘最佳商業模式。（編輯：紀錦玲）1070316