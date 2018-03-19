電價該漲就漲 學者：產業也要轉型

（中央社記者黃雅娟台北19日電）電價拍板4月起漲，學者認為，所有市場機制都要能反映成本，不然電力資源使用就會無效率，低電價不能刺激產業創新，也沒有節電誘因，台灣要推動產業升級轉型，「電價該漲就要漲」。



電價費率審議會結果16日出爐，決議將原定平均電價新台幣2.5488元，調漲為2.6253元，漲幅為3%；500度以下住戶及1500度以下小商家不調整，估計8成以上用戶不受影響，自4月1日起實施。



不過，不到2成的用電大戶要負擔超過約3.5%的電價調漲，外界擔憂恐引發成本推動的通貨膨脹壓力。經濟部則表示，對物價影響不到0.08%，沒有引發通膨疑慮，商家如果漲價，不能說是電價因素。



電價到底該不該漲，從經濟部召開審議會工作會議時，已經引發民眾關注。電價兩年未調整，台電面對燃料價格上漲的壓力，直接反映在今年前2月財務報表上，稅前虧損達47億元。



台灣大學國家研究發展所所長周桂田認為，台灣工業電價世界第3低，台灣要面對的不只是能源轉型，還有產業轉型。



周桂田指出，超低電價沒辦法刺激產業創新研發，產品附加價值不會增加。再者，工業電價沒提升，產業沒有節電誘因，加上再生能源跟電價成本差距拉大，產業也不會想要購買綠能。



他以國際大廠Google跟蘋果為例，為何都要求代工廠必須使用一定比例的綠電，除了水電管制跟能源轉型之外，這已經是世界趨勢。



周桂田認為，台灣過去是「先經濟成長，後談環境品質」的褐色經濟跟能源，一直停留在這個階段打轉，政府想要推動能源轉型，產業一定會有反彈聲音，但是反過來看，產業競爭力流失就是因為能源價格失去驅動性。



他強調，持續的低電價雖可以讓產業短暫度過經營低谷，反而造成台灣產業結構無法轉型，是惡性循環。如果台電有更為精準的時間電價，產業不會把高效率的製造放在高電價的時間。以德國為例，各大重要產業都把能源當成重要成本，一定會精算控制，什麼時間做什麼樣的生產最適合。



中興大學產業發展研究中心主任許志義也認為，「電價該漲就要漲」，所有市場機制都要能反映成本，不然電力資源使用就會無效率，表面上看來好像享受低電價，其實是錯誤配置資源，甚至可能造成污染，讓不該生產的產品繼續生產。一旦人跟市場作對，產業就會失去競爭力。



周桂田表示，全世界治理空污的結論，就是空污管制可以帶來創新，台灣經濟轉型要開始就必須找好的時機，也必須顧及社會正義及能源貧窮，這是不得不走的路。（編輯：林孟汝）1070319