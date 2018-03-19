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台股力守11000點 開低走高盤中翻紅

發稿時間：2018/03/19 11:08

最新更新：2018/03/19 11:08

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（中央社記者韓婷婷台北19日電）台股今天早盤在亞股普遍走跌下，以平低盤開出，不過11000點的支撐力道驚人，指數盤中由黑翻紅，重回5日線11044點，矽晶圓族群是盤面主流。

截至11時，加權股價指數上漲21.62點、為11049.32點、成交值新台幣643億元，中美晶亮燈漲停、報108.5元，合晶、環球晶等矽晶圓族群全面上攻，抵銷台積電大立光等電子權值股的回檔壓力。

分析師表示，台股在11000點的支撐力道強勁，尤其是中小型電子股更是表現凸出，櫃買指數今天最高點已達155.70點，距離前波高點155.74點僅一步之遙，隨時有可能率先創下新高。

其中，挖礦概念股在指標股撼訊恢復正常交易後，開盤後僅花不到5分鐘就亮燈漲停攻上297元，帶動承啟跟進，映泰、麗臺飆風再起，分析師認為，在具有題材的中小型個股出現明顯回檔之前，內資依舊留在場內，台股人氣還在，除非國際股市出現接連性重挫，否則要出現大跌的機率偏低。

不過，本週包括美國聯邦準備理事會(Fed)及台灣央行都將開會，市場普遍認為美國將升息1碼(0.25個百分點)，央行則維持利率不變，在沒有意外狀況發生的前提下，短線不確定性因素可望暫除。（編輯：鄭雪文）1070319

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