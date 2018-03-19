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傳中國大基金有意收購 中美晶：沒聽說

發稿時間：2018/03/19 12:03

最新更新：2018/03/19 12:03

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（中央社記者張建中新竹19日電）太陽能矽晶圓廠中美晶傳出中國大陸大基金有意收購，激勵股價表現強勁，盤中一度漲停。中美晶對此表示，沒聽說。

半導體矽晶圓嚴重供不應求，中美晶為全球第3大半導體矽晶圓廠環球晶圓母公司，持股比重達50.8%，引起中國大陸大基金覬覦，傳出有意藉由收購中美晶，取得環球晶圓主導權。

中美晶今天在中國大陸大基金有意收購消息激勵下，股價表現強勁，盤中一度漲停，達新台幣108.5元，漲9.7元，漲幅達9.81%，並創6年多來新高價。

中美晶表示，沒聽說中國大陸大基金有意收購，觀察最近股權也沒有特別異動。

據業界人士指出，環球晶圓2016年成功打敗陸資，接連收購Topsil與SunEdison，當時便曾傳出有陸資有意透過收購中美晶，入主環球晶圓。

業者表示，中美晶2017年全面改選董事，為捍衛經營權，中美晶一度計劃與策略夥伴合資成立新公司，在必要時進場買進中美晶股份，只是後來隨著中美晶股價走高，合資成立新公司計畫才取消。

中美晶2017年順利完成董事改選，經營團隊成功固守經營權，不過，當年股東會也通過8500萬股增資案，中美晶董事長盧明光說，增資案是為防有心人覬覦經營權，以備不時之需。

業者表示，中美晶完成董事改選後，近期未再聽聞陸資收購的消息；中美晶既然已有防範，若真有陸資覬覦經營權，中美晶可啟動增資因應。（編輯：郭萍英）1070319

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