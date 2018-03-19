未威脅全球金融穩定 FSB拒監管加密貨幣

（中央社倫敦18日綜合外電報導）在金融危機後，銀行業和市場改革歷經風風雨雨，國際監管機構金融穩定委員會（FSB）如今表示，未來將把焦點放在檢視既有法規，而非制訂新規，並拒絕對加密貨幣進行監管。



路透社報導，20國集團（G20）若干經濟體呼籲對比特幣等加密貨幣進行監管，負責協調成員國金融監管部門的金融穩定委員會也駁回上述要求。



加密貨幣價格去年大幅飆漲，使得投資人對這類貨幣興趣激增，加密貨幣近幾個月開始崩跌，促使監管當局提出警告。



不過，金融穩定委員會說，還需更多國際協調來填補數據缺口，以監測這個快速發展但目前規模仍小的產業。即使是在最頂峰時期，加密貨幣產業占全球GDP也不到1%。



金融穩定委員會主席卡尼（Mark Carney）在致G20央行首長和財長的信函中說：「FSB初步評估的結果是，加密貨幣資產目前不會對全球金融穩定構成風險。」G20央行首長和財長明後兩天將在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）召開會議。



今年12月1日將卸下主席職位的卡尼暗示，他的繼位者將監督一個更開放的金融穩定委員會，而這個監管機構將聚焦於檢視既有規定，而非推動新的標準。卡尼也將於明年任期結束後卸下英國央行總裁職務。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1070319