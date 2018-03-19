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滯洪池太陽能發電 高市典寶溪先行

發稿時間：2018/03/19 17:17

最新更新：2018/03/19 17:40

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高雄市典寶溪B區滯洪池已完成浮力式太陽光電系統建置，今年4月起將與台電饋線併聯發電、送電。（高市府水利局提供）中央社記者王淑芬傳真 107年3月19日高雄市典寶溪B區滯洪池已完成浮力式太陽光電系統建置，今年4月起將與台電饋線併聯發電、送電。（高市府水利局提供）中央社記者王淑芬傳真 107年3月19日

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄市政府規劃在不影響排洪的前提下選定3處為浮力式太陽光電系統發電場址，典寶溪率先自下月起併聯發電，至於永安、前峰子滯洪池將會在今年6月和明年初加入營運。

市府水利局今天發布新聞稿指出，典寶溪B區滯洪池去年配中央「太陽光電2年推動計畫」，經水利署與市府研商，選定為設置浮力式太陽光電系統場址，並在今年初完成2MW發電系統模組建置，4月將和台電饋線併聯送電。

水利局估計典寶溪2MW（百萬瓦）發電規模，年總發電量約240萬度，可供668戶家庭用電量。

其實市府規劃滯洪池設太陽能板發電不只典寶溪，水利局科長黃柏棻今天告訴中央社記者，還有永安滯洪池、前峰子滯洪池，將會在6月和明年初加入營運行列。

他說，永安滯洪池的發電規模是3.1MW，預估每年發電量是372萬度；前峰子滯洪池發電規模4.3MW，每年可發電500萬度電量，兩處供應家庭用電逾4000戶。

除了高雄市滯洪池設浮力式太陽光電系統，水利署南區水資源局在去年也啟動阿公店水庫約2公頃的水域覆蓋浮力式太陽能板併聯發電，以家庭每月330度用電估算，可供約700戶用電。南水局副局長簡振源今天表示，預計年底會再擴增4倍發電能量。（編輯：李錫璋）1070319

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